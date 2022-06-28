今年剛過半，房市已壟罩在疫情、打炒房及央行升息等隱憂下，此時更傳出有建商為了刺激買氣，開始掀「底牌」加大讓利幅度。不過根據591新建案統計全台逾千件銷售中的新建案，目前全台平均議價率約9.9％，其中議價率1成以下的建案比例高達60.1％；而七都中最「不二價」則是台中市，平均議價率僅5％，顯見即便房市氛圍丕變，建商仍不願輕易放價，想撿便宜的民眾可得再等等。

數字科技（5287）旗下「591新建案」統計全台逾千件在線銷售的新建案開價及成交價，並計算平均議價率，發現全台平均議價率為9.9％，與過往「開價打8折」的認知大相逕庭。此外，進一步觀察七都，新竹以南的議價率更是一路下探，像台中市不僅平均議價率僅5％，議價率在1成以下的建案個數占整體比例更高達9成，是名符其實的不二價之都。對此，591新建案指出，自去年7月實價登錄新制上路及政府加重建案查核力道後，業者為避免成為關注對象，多拋出不二價銷售策略，試圖讓價格透明化；加上近期營建成本起伏難料，壓縮建商利潤，讓利幅度也因此更加有限。

觀察北台灣，台北市分布相對平均，不僅平均議價空間可到11.9％，排名七都第二，議價率2成以上的建案比例更是全台最高，原因不外乎與北市高房價有關，尤其部分燙金區段如信義、大安等地新建案，由於主打層峰客群且價格所費不貲，業者往往會保留一定的議價彈性吸引買氣。

反觀案量充沛的新北市，在捷運、重劃區等議題加持下，不僅房市熱絡，買方為搶到優質物件，加價情形更是屢見不鮮；加上為了因應政策，不少區域指標案如新莊「科達花園」、三重「亞昕淳白」紛紛祭出不二價，也讓開價與成交價的差距持續縮水。

桃園方面，由於區內多為年輕首購、換屋族所組成的剛性客群，建商為吸引買氣，讓利幅度普遍更加彈性，因此平均議價率12.5％也高居六都榜首。

至於新竹縣市，雖然前幾年房市過熱，頻頻傳出不合理追價情形，導致政府加大力道稽查，也因此目前當地建商為避免購屋糾紛，幾乎都採不二價銷售；另外，目前新竹精華區段土地稀缺，拉抬新建案行情起漲，加上當地不斷湧進的就業人潮支撐購屋需求，帶動房價走揚，也是造成議價率持續下探的主因。

而價格最「硬」的台中市，近期則呈現「買氣越冷，價格越硬」的奇特光景。特別是台中過去兩年房市大熱，建案買氣活絡，且隨著實價登錄新制上路，業者紛紛跟進祭出不二價，加上近期在缺工缺料，營建成本激增等因素，議價空間縮水。然而，根據當地市調指出，目前房市在打炒房、疫情及央行連續升息等利空夾殺下，買方普遍期待更大的讓利姿態，加深買賣雙方對價格認知落差，才形成僵持態勢。

南臺灣部分，受台積電設廠議題帶動，這幾年房價瘋漲的台南市，現階段在土地價格漲幅過大且營建成本攀漲等衝擊下，建商推案力道有所放緩。但仍有不少位在精華地段且「賣一戶少一戶」的零星建案，業者在考量利潤及政策變化等原因下，持續緊縮讓利幅度，導致台南不僅議價率2成以上的建案個數掛零，1成以下的建案比例更高達66％，平均議價率更僅有9.1％，在各縣市中排名第二。

另外，同樣「積」情四射的高雄市，近來在大量投資題材挹注下，房價天花板屢屢被刷新，但當地建商同樣受制於工料雙漲等不確定性，尤其是推案量充沛的的北高雄楠梓、左營等區域，建案讓利幅度普遍不高。