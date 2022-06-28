第七屆期貨公會理監事改選28日登場，備受矚目的理事長寶座，由康和期貨副董葉光章，與兆豐證券兼期貨董事長陳佩君競逐，在經過近3個小時激戰後，由陳佩君以21票對11票勝出；而本次會員大會出席率高達96％以上，則堪稱史上之最，動員意味濃厚。

這次的選情在選前格外膠著，業界人士多認為是「五五波」。根據選制，是由271位會員中，選出33位新任理事、11位監事，第二輪再選出11位常務理事及3位常務監事，最後，由33位理事就11位常務理事中選出理事長。