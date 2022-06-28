富采（3714）私募普通股完成定價之後，擴產吃下定心丸，富采投控28日代子公司晶電公告，斥資6.73億元向MOCVD設備龍頭Aixtron SE採購先進磊晶設備，Micro LED的擴產轉趨具體。

晶電因具備設備修改能力，旗下mini LED設備主要透過修改而來，在富采私募價格敲定之後，這一筆超過6億元的MOCVD設備取得公告，格外引人注目。

Aixtron SE為全球第一大MOCVD設備廠，全球市占率超過60％，為龍頭廠商，根據富采的公告，晶電本次取得的營業設備為先進磊晶設備，總計斥資6.73億元，並依訂單條件付款。

富采上周敲定私募現增股價格為51.82元，以其發行7,000萬股的規模計算，可望募集36.27億元，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）參與認購，持股分別達17.31％、0.49％，資金到位之後，晶電擴產吃下定心丸，在Micro LED的投資行動轉趨具體。

晶電董事長范進雍在上一季度的法說會上曾經表示，Micro LED原本不想這麼快擴產，但因設備交期拉長，因此將擴產時程提前到今年，明年客戶積極試水溫，將拉高Micro LED下單量，有利於Micro LED於2023年開始挹注營收。

富采今年資本支出狂飆，總計調高45％，達80億元，其中Micro LED為新增資本支出項目，總數達15億元，資本支出占比約18.75％，儘管全球景氣轉弱，富采第二季營運表現不如法說會預期，但是富采強調，今年的資本支出主要以Micro LED、感測及車用產品為主，均為中長期的規劃，因此2022年資本支出計畫將依原定計畫，沒有延後打算。