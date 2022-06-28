台南市政府消防局第一大隊特別針對轄內易發生溺水事故危險水域進行實地勘查，並執行相關演練。（南市消防一大隊提供／張毓翎台南傳真）

消防局一大隊大隊長石家源呼籲戲水民眾務必牢記「一五一十」的救溺5步、防溺10招技巧，才在炎炎夏日暢快戲水。（南市消防一大隊提供／張毓翎台南傳真）

夏天是戲水時節，但稍有不慎恐釀成憾事，台南市政府消防局第一大隊特別針對轄內易發生溺水事故危險水域進行實地勘查，並訂定搶救計畫並製作救生艇下水處地點清冊。消防局一大隊大隊長石家源呼籲戲水民眾務必牢記「一五一十」的救溺5步、防溺10招技巧，才在炎炎夏日暢快戲水。

市府消防局第一大隊所轄分隊，近期針對轄內易發生溺水事故危險水域進行實地勘查，依現場環境訂定搶救計畫並製作救生艇下水處地點清冊，包含救災圖資、救災路線規劃等，結合水上救生器材、船艇操作辦理演練，增進消防同仁水域救生能力，以建立團隊救援共識及安全觀念。

除強化人員搶救技能外，於青春專案期間亦編排勤務至天鵝湖、急水溪及嘉南大圳沿岸等地點加強巡邏，提醒市民不可在設有「禁止戲水（游泳）」或「水深危險」等警告標誌的區域戲水外，並向民眾宣導「救溺5步、防溺10招」，避免溺水憾事一再發生。