工業電腦廠磐儀（3594）受惠工業自動化、智慧醫療、軌道交通等產品線出貨同步成長，今年在手訂單已超越去年，營運規模擴增，且與樺漢（6414）整合效益第二季正式顯現，有助生產成本降低。法人看好6月業績將維持增長步調，單季營收更勝首季，並有望繳出「三率三升」成績單，下半年逐季向上。

磐儀今年2月24日正式引進樺漢為策略投資人，成為最大單一股東，股東會補選一席董事，由樺漢總經理蔡能吉擔任。磐儀董事長李明指出，雙方將進一步深化合作關係，就生產、研發、市場三大面向都有可以發揮之處，第二季就可以看到整合效益。

據悉，磐儀接單動能正向，除了營收占比約3、4成的工業自動化基本盤持續成長之外，智慧醫療部分也持續耕耘當中，例如美系客戶擴大產品應用，並與中國大陸一線廠商合作醫療條碼。另車載、軌道交通部分，台鐵專案已合作三個車型，且第四個車型合作進行當中，北捷也會導入智慧車廂應用，主要產品線今年全數成長。

針對零組件取得狀況，磐儀認為，目前已見到部分料件現貨報價出現鬆動跡象，議價能力將提升，雖然有些關鍵零組件相對還是短缺，但預計第三季起可望更為舒緩，搭配有樺漢的生產能量支援，出貨規模將比上半年好很多。

法人預估，磐儀與樺漢合作效益第二季起逐步顯現，因料件互相支援、生產成本降低，以及供貨轉趨順暢、出貨規模擴大。預期6月營收有機會走高，單季營收將有季增雙位數實力，且毛利率、營益率及淨利率皆有望同步成長。隨著料況逐步改善，下半年維持逐季成長態勢。

此外，磐儀也攜手樺漢共同搶攻ESG、碳中和趨勢大餅，發揮先前專案開發經驗，將率先鎖定石化等重工業的巡檢設備、配電盤等工業安全領域；與聯發科則可望在工控通訊化領域有更大的合作空間。