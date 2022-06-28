前友邦尼加拉瓜2021年無預警與我斷交並表示退出台尼自由貿易協定（FTA）。考量業者緩衝期，我國在2022年1月提出優惠性產證替代措施，惟7月期限將至，財政部28日預告將廢止替代措施，估計將影響我國出口值0.23億美元，約占出口總額0.01％。

財政部關務署指出，尼加拉瓜2021年12月10日宣布與我國終止外交關係並表示將廢止台尼FTA，自2021年12月21日起停止核發優惠性產證。然而，截至2022年1月，尼加拉瓜尚未按照FTA規定辦理退出通知，等於未實際退出。

雖然尼加拉瓜未真正退出FTA，但我國經濟部認定其構成重大違約，考量到台灣不少進口商已預付訂金購買尼國水產品，因此經濟部也在年初預告台尼FTA於2022年7月1日起停止施行，等於給國內業者約8個月緩衝期，在緩衝期間，國內進出口業者可透過海關核定優惠性產證繼續適用優惠稅率。

不過，隨7月1日台尼FTA廢止期限將至，財政部也在6月28日預告，自7月1日起將廢止台財關字第1111002464號令（即為優惠性產證替代措施）。未來業者進口尼國產品、出口產品至尼國等，其關稅稅率將提高。

根據經濟部國貿局資料顯示，我國多半自尼加拉瓜進口冷凍白蝦、冷凍龍蝦、咖啡生豆、乾海參、牛肉製品等，主要以冷凍蝦類與牛肉為主；另我國出口至尼加拉瓜以工業產品居多。

官員也指出，台灣與尼加拉瓜2021年雙邊貿易總額為1億6,650萬美元，而台灣對尼出口金額為2,294萬美元，僅占出口總額0.01％，台尼FTA落日對我國貿易影響有限。