海外旅遊限制陸續鬆綁，回台免隔離也指日可待，旅遊業者也舉辦活動繼續炒熱旅遊話題。KKday針對過往站上送客數最多的日本、韓國、泰國，即日起至7月31日晚間11點推出「全民海外回娘家計畫」，民眾只要進行線上答題，預測「何時開放回台免隔離」，再依序回答最想飛的國家、城市，並完成0元下單，就送價值1000元的航空旅遊金，預測正確日期的民眾就有機會抽中包含來回機票及當地特色體驗的首獎「航空聯票」商品兌換券。

KKday將於政府宣布免隔離政策10日內抽出幸運兒，若沒抽中首獎者也有機會獲得各國特製好禮，像是日本東京鐵塔帆布購物袋、韓國Ryan T-money、泰國收納旅行袋等。而為響應政府逐步解封觀光旅遊，KKday推出的日本、韓國、泰國「航空聯票」，一次打包旅遊必備商品，包括來回機票搭配熱門飯店、景點、交通票券等，超值價1萬3558元起。

易遊網則與紐西蘭航空合作，除了分享紐西蘭的經典玩法與必訪景點，也推出抽獎活動，消費者訂購紐西蘭航空任一航點機票，就有機會獲得「懷托摩螢火蟲洞門票」，探訪遠古神秘的地下世界；此外，若參加紐西蘭知識王挑戰，最高分得主就有機會抽中1箱「Zespri陽光金圓頭奇異果」。