《紐約郵報》（New York Post）27日報導，美國總統拜登（Joe Biden）雖持續否認自己曾與兒子韓特（Hunter Biden）討論其海外商業事務，但最新證據卻顯示拜登說謊；根據先前報導，韓特可能與「中國大陸間諜頭目」何志平及其上司葉簡明有商業往來。

根據報導，拜登多年來否認自己曾與韓特討論他的海外商業事務，但在韓特筆記型電腦的iPhone備份資料中，據稱卻發現了拜登在韓特手機語音信箱的留言紀錄；當時拜登提到，《紐約時報》（New York Times）的報導即將刊登，請韓特有時間就打電話給他，「我只是想跟你聊聊」。

《紐約郵報》指出，拜登在留言中提到的，就是《紐約時報》2018年12月12日刊登的報導，其詳細闡述了韓特與葉簡明的商業往來；葉簡明是「中國華信能源」前董事長及「中華能源基金委員會」主席，2018年據稱被中國大陸國家主席習近平親自下令逮捕。

另美媒「國家脈搏」（The National Pulse）曾公布韓特與女性友人的通話紀錄，韓特在其中將曾因違反《反海外行賄法》（Foreign Corrupt Practices Act）、洗錢等罪名遭美國法院判刑的「中華能源基金委員會」副主席兼秘書長何志平，稱為「中國大陸間諜頭目」；且據稱何志平在被捕後，也曾試圖打電話聯繫韓特。

共和黨於聯邦眾議院的3號人物斯特凡尼克（Elise Stefanik）27日表示，拜登家族的犯罪證據逐漸曝光，在該黨重掌國會後，將利用相關監督權限「為所有美國人揭露真相」。