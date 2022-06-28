第48屆「七大工業國集團」（G7）領袖峰會落幕，會後發布聯合公報，再次強調維護台海和平與穩定的重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸議題。對於G7會員國及歐盟領導人，連續兩年以具體行動展現對台海和平與穩定的重視，外交部表示高度歡迎與誠摯感謝。

外交部指出，繼去年6月13日G7領袖峰會聯合公報首度對台海和平與穩定表達重視，今年1月6日「日澳元首峰會」、1月21日及5月23日「美日元首峰會」、5月12日「歐日領袖峰會」及5月21日「美韓元首峰會」相繼聲明對台海和平穩定的重視，G7領袖峰會連續兩年於聯合公報強調維護台海和平與穩定的重要性，再度顯示關切台海和平與穩定已成為國際共識，並受到世界主要民主國家高度重視。

今年G7由德國擔任輪值主席國，美國、英國、日本、加拿大、法國、義大利及歐盟領袖齊聚於德國南部巴伐利亞邦艾爾莫城堡，就外交安全政策、氣候變遷、全球疫情及俄烏戰爭引發的危機交換意見，會中並提出「全球基礎建設投資夥伴關係」計畫，將在5年內投入6000億美元，打造足以因應氣候變遷的永續性基礎建設；塞內加爾、南非、阿根廷、印度及印尼國家元首也受邀與會。

外交部強調，我國作為全球負責任的一員，將持續與國際民主夥伴攜手合作，致力維護以價值為基礎的國際秩序，並秉持透明、高標準及價值驅動等民主原則，與G7成員等理念相近國家深化合作，共同維護印太區域和平、穩定、經濟繁榮與永續發展。