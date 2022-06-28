三姑六婆把媳婦「壓落底」秘招公開！有人妻在臉書分享聽來的「迷信」手法，她表示日前在街口，看到一群三姑六婆在討論「現代的年輕女性自由意識太強」，要如何把剛娶進門的媳婦「壓落底」的方法；網一見笑翻「三姑六婆的怨念太深了吧」、「只好晚上把老公壓在下面了」。

一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她日前下班時，在街口遇到一群三姑六婆，她聽了一下聊天內容，一群人竟然是在討論「如何在媳婦娶進門就把她『壓落底』，媳婦才不會反抗」，她表示這群三姑六婆認為「現代年輕女性的自由意識太強了」，甚至有位大嬸很興奮的提供意見，表示「只要偷偷把兒子的拖鞋壓在媳婦的鞋子上」，這樣媳婦就無法翻身，乖乖聽話，她聽到這個秘招不禁偷笑，「什麼年代了怎麼還有人這麼迷信」。

人妻在街上聽見三姑六婆討論「如何把媳婦壓落底」方法，讓她傻眼嘆「都什麼年代了」。（翻攝自臉書毒姑九賤婆媳討論區）

貼文一出，網友紛紛留言表示「三姑六婆的小確幸，不要戳破啦」、「三姑六婆的怨念太深了吧」、「只好晚上把老公壓在下面了」、「誰把鞋子壓在我的上面，我會把對方的鞋子直接踢到大馬路上」、「那你就把婆婆的鞋子壓在最下面」、「我都直接踩上去穿着先生的鞋子，這怎麼說」。

另外也有網友分享自己被長輩「壓落底」的方式，「婆婆拿我老公的衣服壓在我衣服上」、「婆婆把兒子的褲子疊在我的衣服上，也是可以把我壓落底」、「我婆婆是這樣的，只是她是用鞋架，把我的都放在最下面」、「衣櫃的衣服，先生的要放第一抽，我的要放他下面的抽屜」。