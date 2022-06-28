台南美術一館正盛大展出被譽為「臺灣現代攝影第一人」柯錫杰大師個展「照化入鏡：柯錫杰心世界」獲各界迴響，為持續推廣現代藝術生活化，台南遠東香格里拉飯店與南畫廊跨界合作，即日起至9月30日，將17件大師精湛之作於飯店大廳及豪華閣貴賓廊舉辦「現代攝影大師柯錫杰特展」，將藝術帶進旅宿空間，傳遞「藝術生活化，旅宿心體驗」理念。

台南遠東香格里拉與南畫廊跨界合作，首波展出柯錫杰現代攝影大師17件精湛作品。（台南遠東香格里拉提供）

台南遠東香格里拉總經理周麗華表示：「飯店即藝廊！當旅行不再只是塞滿行程或是追求物質上的享受，更是期待旅途中能體驗與感受生活中所帶來的美好。因此，我們希望透過柯錫杰大師的藝術作品，帶給旅客獨有的住宿體驗，讓飯店不只被視為旅途中暫時的棲身之所，更同時創造了一個獨特藝術、人與作品互動的空間，步入台南遠東香格里拉即彷彿步入人文藝術殿堂。」

出生於台南，畢業於東京綜合寫真專門學校，紐約從業，為追求藝術跑遍大半個世界的攝影大師柯錫杰（Kosichi，1929-2020），一生留下無數精彩作品，創作更橫跨藝術、肖像、時尚等領域，出版中外攝影集高達數十冊以上。他的作品結合詩的意境、畫的質感，開創心象攝影風格，諾貝爾文學獎得主高行健譽其為第一位將攝影提昇至藝術境界的華人攝影家，評論「他用照相機取代畫筆，又超越了相機的機械性能和照片的物質性，賦予他的影像某種繪畫的可能。他用相機作畫，具有傑出畫家的稟賦。」

ARTS NEWS 及ARTS IN AMERICA雜誌藝術評論家Gerrit Henry傑芮．亨利認為他展示給觀眾的景色是一種「帶有寂靜性質的發現」；著名攝影師Steve McCurry史帝夫‧麥柯里則曾說：「柯錫杰是二十世紀，崛起於臺灣而放眼世界，最具指標性的攝影家之一！」

此次柯錫杰大師展出的作品中，呈現轉染法（Dye Transfer Process）無可取代的洗像技術，隨著攝影科技的進步，轉染法輸出的作品已然成為當代攝影的精品，絕版的經典之作更顯歷久彌新，包含〈等待維納斯〉、〈白沙丘〉、〈澎湖拼貼〉等。除了轉染法，台南安平拍攝的〈新約〉與〈舊約〉，以及〈金海〉、〈Olay! 安東尼奧〉、〈關山夕照〉等17件精湛作品，現於台南遠東香格里拉飯店1樓大廳及24樓豪華閣貴賓廊公共空間展示中，所有作品皆有提供線上銷售服務，方便喜愛大師作品的旅客選購，並為這趟旅行留下珍貴回憶。