正妹DJ「三三」曾拿下廣播金鐘獎主持人，她擁有甜美外貌及超豐滿的好身材，曾在PTT表特版（Beauty）引起轟動過，被鄉民封為又火辣又有專業「波神DJ 」。日前三三到台南玩，穿著火辣的比基尼，再次展現傲人的魔鬼身材，波霸級UU和蜜桃臀S曲線全都露，讓不少網友看了猛噴鼻血。

三三近日到台南來了場說走就走的小旅型，並在IG曬出一系列的泳裝照，她透露每到夏天就會再買新的泳衣，「看到自己很美就會開心，雖然身材還沒完全恢復，但是我還是很喜歡自己產後的身體」；從畫面中可見她身穿墨綠色比基尼，由上往下拍的上帝視角誘人，傲人的核彈級車頭燈差點包不住，一個轉身又露出蜜桃臀S曲線，讓粉絲大讚：「現在剛剛好 好辣」、「又正又辣」、「太辣了吧」、「噴鼻血了啦」。

三三就是正聲廣播電台主持人陳思安，三三這綽號也是從思安的發音而來；2018年時她才入行兩年，年僅25歲就獲得第53屆廣播金鐘獎「最佳社區節目獎」，不少人誇她年少成名很幸運，其實她是憑著對廣播的熱愛和毅力，將足跡踏遍台灣每一處社區，節目《幸福藏寶圖》才得以獲獎。

三三儘管產後還沒恢復到巔峰狀態，但曬出的泳裝好身材仍引暴動。（圖／取自三三IG）

除獲獎的《幸福藏寶圖》外，陳思安目前製作的廣播節目還包括《早安大家長》，以及因應時代潮流的Podcast節目《三三來遲》。身為新手媽媽的三三，4月時曾發文吐露哺乳的辛苦，說她親餵3個月，後來回職場工作因無法按時擠奶，就自然退奶了；談到當寶寶大哭很餓，她明明有奶水卻無法讓寶寶吸到，被護理師從旁指導的壓力超級大，後來請了泌乳師才改善，她呼籲媽媽們不要對自己太嚴苛，「哺乳是一件非常偉大的事情」。