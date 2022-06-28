大陸證監會、香港證監會今（28日）聯合公告，兩地交易所正式將符合條件的交易型開放式基金（ETF）納入大陸與香港股票市場互聯互通機制，將於2022年7月4日開始交易。

也就是說，A股ETF、港股ETF將邁入「互聯互通」大時代，影響資產規模近兆元（人民幣，下同）。

據易方達基金此前測算，此次ETF互聯互通機制對於海外投資者而言，目前有望納入大陸市場的80餘檔ETF，規模將突破6000億元；而對於大陸投資者而言，香港市場有望納入6檔ETF，規模達3600億港元。

易方達基金指數投資部總經理林偉斌表示，此舉將中國ETF市場的投資者群體擴大到境外，有助於改善市場的投資者結構，未來ETF的投資者中機構占比將有望提升；ETF的納入有望進一步鞏固香港離岸人民幣理財中心地位，助推人民幣國際化進程。

南方基金相關人士表示，ETF納入互聯互通有利於海外投資者進一步投資A股市場，二是有利於豐富境內投資者的跨境投資工具，三是有利於促進資本市場雙向開放，推動中國資產管理機構和資本市場對外開放和國際化發展進程，提高中國資本市場的國際影響力。