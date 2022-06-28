基隆市警三分局依監視器鎖定犯案的白色自小客車，循線要求犯嫌到案。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

于姓男子27日凌晨4時左右，搭乘計程車回家途中，乘坐的計程車被一輛白色自小客車在過港路攔停，于男遭車上4人拖出計程車毆打，被害人自行赴醫院就醫。基隆警察三分局獲報後，循線追查鎖定黃姓男子等4人，將4人依聚眾鬥毆罪送基隆地檢偵辦。

據瞭解，于姓男子與黃男先前就有一些仇怨，27日凌晨黃男發現于男搭乘計程車，於是一路駕車尾隨，行經過港路時，黃男便駕車將計程車攔停，並上前將于男自計程車拖出，以長膠條毆打一番後，便揚長而去。于男受傷後，接下來自行赴醫院就醫。據悉，于男的手指及手掌，可能都有骨折的現象。

于男家人在發現于男受傷後，才於27日上午報警。基隆警察第三分局原本試圖調閱計程車的行車紀錄器，但計程車司機一直在營業，因此行車紀錄器檔案已被覆蓋。

警方只好調閱附近的監視器，鎖定黃男所駕駛白色小客車。並要求事發當日參與的黃男等4人到案說明，警方也自黃男處起出犯案的長膠條等證物，全案依聚眾鬥毆罪送請基隆地檢署偵辦。

第三分局副分局長李惠煌呼籲，警方絕不容許街頭暴力事件發生，若有發生必定嚴辦到底，絕不寬貸。