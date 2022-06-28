金曲台語歌后張秀卿與好友林姍同為台南媳婦，2人皆喜歡養身、美容成為好閨蜜，她們近來時常相約騎馬運動，有2年騎馬資歷的張秀卿表示，林姍有舞蹈基礎才學不到半年就能優雅的駕馭馬匹，張秀卿之前曾因為不了解馬的個性，隨手輕拍了馬的屁股，豈料馬隨即發怒，她當下被嚇到，「我最後還是克服恐懼，與馬兒成為好友。」

52歲張秀卿去年成功瘦身23公斤，目前體重維持52公斤，直言因為疫情影響許多工作延期，現在每周一到五都享受運動時光，周末才把時間留給老公，夫妻倆休假也會去打高爾夫球，她憶起10年為了與老公培養共同興趣，開始接觸高爾夫球，她當時一心想要成績進步，私下偷偷猛練習，卻因為不正確姿勢造成右肩受傷，更惡化成五十肩，導致睡覺都無法往右側翻身。

她現在經由專業教練指導正確姿勢打球，右肩不適已改善許多，更笑說，雖然自己年過半百，但鬥志十足，瘦身成功後，「現階段我要朝塑身與翹臀來努力，為了達到目標讓自己更有衝勁。」

林姍日前推出新專輯《有感覺才做夥》，一改過往知名的苦情歌風格，首度挑戰台語R＆B，新專輯同名主打新歌，唱出輕爵士情歌，美式R＆B的演唱，嘗試新台語曲風，林姍表示，演唱新歌有高難度，製作人送上美國黑人女歌手的演唱範本，「當場心想不會，很擔心無法勝任，經過試唱後，心中石頭終於放下，喜歡旋律，感覺還會翩翩起舞。」