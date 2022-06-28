迎接暑假旅遊回溫，台北遠東香格里拉住房、餐飲雙管齊下搶攻親子市場和年輕族群，特別推出「寶貝FUN一夏」親子住房專案和「夏日池畔野餐派對」。7月1日至9月11日期間闔家入住舒適寬敞的客房、盡享豐盛早餐、再享專屬「夏日童樂園」豐富有趣的親子設施與活動，例如虛擬實境、Switch電玩、拼圖遊戲、廚藝教室、寫真攝影，不只小孩開心放電，還有讓爸媽休息放鬆的娛樂空間與美甲按摩服務，共享親子時光。餐飲同步於七樓戶外泳池每週六日下午3-7點，推出「夏日池畔野餐派對」，入場含一份餐點及啤酒、無酒精飲品無限暢飲，還可加購夏日野餐籃，歡度豔夏美好時光。

台北遠東香格里拉為親子家庭客群精心設計「寶貝FUN一夏」住房專案，每晚5,700元起，含隔日豐盛早餐，以及體驗飯店特別打造一整層的「夏日童樂園」沉浸式體驗，例如VR虛擬實境、童趣遊戲區、廚藝手作課程等，還有體貼爸媽特設的休憩小站、美甲按摩等。飯店還首度與媽媽包第一品牌喜舖（CiPU）合作，打造城市野營主題房，預訂超豪華客房以及雅仕套房，將有喜舖繽紛秒開帳篷、折疊椅、好好推折疊車及Lovely好好掛旗，讓小寶貝在房間內也能輕鬆體驗露營樂趣。入住城市野營主題房還將加贈CiPU熱門包款，含時尚方便的愛地球點心袋、Airy後背包及Airy托特包（價值6,450元），是媽媽們暑假帶孩子們外出活動必備好物。

入住其他房型亦備有貼心可愛的香格里拉小貴賓迎賓禮讓孩子們帶回家，像是遊戲貼紙本或拼圖、可愛動物後背包、兒童沐浴備品等。台北遠東香格里拉每間客房皆有大型景觀窗，盡攬城市美景，還可帶著小寶貝自在暢游於全台北最高的頂樓戶外景觀恆溫泳池，將台北101和群山圍繞的台北日夜景色收納眼底，創造美好的親子度假回憶。

緩解緊繃的防疫生活，帶孩子們開心Fun暑假，台北遠東香格里拉特別於7月1日至9月11日推出獨家「夏日童樂園」，預訂「寶貝FUN一夏」親子住房專案的賓客，於住宿期間可入園體驗，讓孩子好好放電、爸媽好好放鬆！其他住宿賓客於平日入園每位僅需外加300元、假日外加350元，兩歲以下孩童免費，暢玩「夏日童樂園」。

台北遠東香格里拉力拼國旅親子市場，首次將整層客房樓層改造成親子俱樂部，將12間客房打造10個主題空間，各種寓教於樂的豐富設施與精采活動，讓不同年齡的小朋友皆能盡情放電，而家長不僅可陪伴互動遊戲，增進親子關係，亦可於休息區域安心放鬆，享受片刻寧靜。「遊樂天地」是由兩間客房打通，鋪上粉藍相間的柔軟地墊，提供各式各樣的質感遊具供學齡前孩童探索，例如童趣可愛的德國原木搖搖馬、兒童鋼琴、打擊樂組、原木豪華火車軌道、造型火箭、汽車、飛機、溜滑梯、夢幻小屋、大型軟積木、小女孩們最愛的梳妝台、醫護人員扮家家酒玩具等，絕對讓小朋友們玩得不亦樂乎。

結合宏達電（HTC）的「虛擬實境」，打造沉浸感十足、真實感強烈的虛擬實境遊戲空間，精選多款HTC VIVE熱門虛擬實境遊戲，如輕鬆趣味的水果忍者、熱血運動的全民羽球王和節奏拳擊以及驚險刺激的里奇高台等，適合不同年齡層玩家或親子同樂。另外還有大人小孩都愛的「Switch任天堂遊戲區」，包含多款精選遊戲如享受對決樂趣的馬力歐派對及擁有六大運動競賽項目的Nitendo Switch Sports。

喜歡手作的小朋友，週末還有「小小廚神」廚藝課，穿上圍裙，跟著五星主廚學習製作握壽司或甜點，每個孩子都是明星小廚神。此外，還可以透過角色扮演，體驗各式迷你版廚房用具，動手切蔬果、烤麵包、煮火鍋、炸薯條等，從小培養烹飪興趣與飲食品味。另有豐富多元的「手作世界」囊括創意黏土、童趣拼豆及質量沙畫等課程，可於訂房時預先報名。為寶貝拍出可愛童真紀念照的「班尼頓廣告風格寫真區」，擁有六個費心佈置的拍照打卡點，包含北歐純白風的小帳棚、淡粉色花卉妝點的白色牆門、以敦南林蔭大道窗景為背景的水藍色球池等，週末更可由工作人員服務，變裝打扮拍照，並製作專屬鑰匙圈。還有與知名拼圖品牌合作的「雷諾瓦拼圖區」，包含十多款拼圖選擇，大人小孩皆可透過拼圖過程一塊放鬆、一塊分享、一塊挑戰，暫時遠離3C，共享藝術心生活。玩累了還可以到供應輕食飲品的「休憩小站」充電片刻，飯店還安排讓媽媽們放鬆變美的付費療程，包含「Qi SPA香氛舒壓」和「巴黎都美甲沙龍」，可依需求選購療程並享專屬優惠。

近年來野餐時尚風潮興起，今年夏天，每個週末都可以到台北遠東香格里拉七樓夏季泳池畔享受「夏日池畔野餐派對」，結合野餐、露營、泳池及美食等元素，吃喝玩樂一應俱全，省去自己張羅飲食的麻煩，到飯店輕鬆享受戶外風格野餐，住客成人票價500元，孩童300元；其餘成人賓客999元，孩童499元，以上均含無限暢飲軟性飲料、台灣啤酒及一份餐點，有培根凱撒沙拉、炸魚薯條、牛肉漢堡、風味熱狗堡、雞翅等豐富多樣餐點可供選擇。另可加購限量夏日野餐籃，每份2,680元，包含喜舖CiPU繽紛帳篷，野餐籃內含炸蝦加州壽司、經典總匯三明治、杏仁達克瓦茲等七種甜鹹點，再享一瓶迷你酩悅香檳，在池畔樂享微醺泡泡野餐趣。需三天前預訂。

除此之外，為了讓週末住宿賓客有更難忘的夏日戲水體驗，健身俱樂部亦於週日上午舉辦親子水上趣味遊戲，包含親子同樂的「虎克船長即刻救援」，以及體驗如美人魚般在水中優雅徜徉的「人魚裝美拍體驗」，穿上美人魚裝唯美拍照打卡，留下美好回憶也搶占IG版面。

【喝酒不開車，安全有保障。飲酒過量，有害健康】