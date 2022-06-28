H&M集團副牌COS今年秋冬將進駐台北101。（取自COS官網）

因應暑假台北101推出觀景台親子活動。（101提供）

台北101購物中心迎來下半年大改裝，尤其看好精品成長趨勢，台北101總經理朱麗文指出，101精品業績與去年同期相比，今年1到5月成長了10%，餐飲部份1到5月小幅衰退，人潮對比去年同期也有2成衰退，但6月人潮已明顯回流，目前業績仍以精品為主要動能，全館業績正成長。

展顧下半年，101購物中心包含美食街餐廳，共超過20個品牌進行改裝，7月初將開幕瑞士鐘表品牌BREITLING「百年靈」，8月份有全台獨家的「New balance Grey」旗艦店，及H&M集團高端副牌「COS」 也將於秋冬開幕，而Burberry旗艦店、ZARA、LV也陸續於下半年改裝完成。

因應暑假來臨，台北101也呈現民眾渴望已久的「法國夢想假期」，將89樓觀景台打造成法式夏日饗宴，自7月1日起至8月31日推出雲端上的法式夏令營」活動，共有異想城市創意繪畫比賽、法式故事營，及雲端親子電影院等體驗，再結合台中人氣咖啡店kafeD開幕，帶來全台最高咖啡店新話題。