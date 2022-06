俄羅斯外交部今天表示,俄國擴大對美國的「禁止入境名單」,再禁止25名美國公民入境,包括美國總統拜登的妻女及其他23名美國重要人士。

路透社報導,俄國外交部在附上這份名單的聲明中指出:「針對美國持續擴大制裁俄國政治及公眾人物,俄國將25名美國公民加入『禁止入境名單』(stop-list)作出回應。」

俄國外交部表示,這份「禁止入境名單」新增25人,其中包括拜登妻子吉兒(Jill Biden)及兩人女兒艾希莉(Ashley Biden)。

這份名單也包括幾位美國參議員,包括緬因州參議員柯林斯(Susan Collins)、肯塔基州參議員麥康奈(Mitch McConnell)、愛荷華州參議員葛拉斯里(Chuck Grassley)及紐約州參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)。

此外,這份名單還包括幾位大學教授、研究員及前美國政府官員,包括以「歷史之終結與最後一人」(The End of History and the Last Man)一書著稱的學者福山(Francis Fukuyama)。

俄羅斯6月初也曾擴大對美國公民制裁黑名單,禁止美國財政部長葉倫(Janet Yellen)等人入境,以報復華府先前對俄國祭出的類似制裁措施。