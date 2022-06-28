俄羅斯外交部今天表示，俄國擴大對美國的「禁止入境名單」，再禁止25名美國公民入境，包括美國總統拜登的妻女及其他23名美國重要人士。

路透社報導，俄國外交部在附上這份名單的聲明中指出：「針對美國持續擴大制裁俄國政治及公眾人物，俄國將25名美國公民加入『禁止入境名單』（stop-list）作出回應。」

俄國外交部表示，這份「禁止入境名單」新增25人，其中包括拜登妻子吉兒（Jill Biden）及兩人女兒艾希莉（Ashley Biden）。

這份名單也包括幾位美國參議員，包括緬因州參議員柯林斯（Susan Collins）、肯塔基州參議員麥康奈（Mitch McConnell）、愛荷華州參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）及紐約州參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）。

此外，這份名單還包括幾位大學教授、研究員及前美國政府官員，包括以「歷史之終結與最後一人」（The End of History and the Last Man）一書著稱的學者福山（Francis Fukuyama）。

俄羅斯6月初也曾擴大對美國公民制裁黑名單，禁止美國財政部長葉倫（Janet Yellen）等人入境，以報復華府先前對俄國祭出的類似制裁措施。