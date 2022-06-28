台中第二市場名店「山河魯肉飯」23日清晨發生2派人鬥毆，1名黃姓男子當場遭刺穿胸口死亡，後來查出事件主因只是主嫌「認錯人」，讓死者家屬崩潰；警方今（28）在屏東逮到開雙B車逃亡的主嫌林男，死者父親得知後在靈堂對兒子說「剛好頭七要到了就破案，你要放下別想太多，跟著佛祖去修行」。

據ETtoday報導，死者父親得知主嫌已被逮捕的當下，就站在靈前哽咽向兒子說「今天抓到兇嫌了，你要謝謝警方跟盧市長的努力，剛好頭七要到了就破案，你要放下別想太多，跟著佛祖去修行」；而檢方今（28）下午已對死者黃男解剖相驗，對於同一天嫌犯遭逮，家屬僅對媒體表示「感謝」2字。

警方今（28）在屏東逮到開雙B車逃亡的主嫌林男，死者父親得知後在靈堂對兒子說「剛好頭七要到了就破案，你要放下別想太多，跟著佛祖去修行」。（翻攝照片）

事件發生在本月23日，黃男等5人當天聚餐完，凌晨到「山河魯肉飯」吃早餐，點餐時遇到從桃園來吃飯的一行10人，其中1人詢問黃「有認識嗎？」，黃說「沒有，認錯人」，氣氛一度緊張，後來黃男撥打手機邀友人來吃早餐，被對方懷疑他「撂人」，雙方上演全武行，黃男左胸遭刺穿，導致氣、血胸死亡。

台中警日前逮捕游姓男子等5人，游遭收押禁見、3人交保，今（28）又在屏東枋寮逮捕駕駛雙B車逃亡的主嫌林姓男子等4人，已正押解返回台中偵辦。此外警方也在桃園破獲1處K他命菸毒品分裝廠，查扣毛重3公斤的毒煙，工廠疑似就是主嫌林姓男子所有，目前全案共查獲14名涉案犯嫌及關係人。