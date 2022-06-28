根據派拉蒙影業(Paramount Pictures Corporation)的說法，由湯姆克魯斯(Tom Cruise)主演，並參與製作的《捍衛戰士：獨行俠》(Top Gun: Maverick)，全球票房已突破 10 億美元大關，這對派拉蒙影業與湯姆克魯斯都是重要成就。

CNN報導，從影40多年的克魯斯，雖然完成過許多印象深刻的票房大作，但是直到《捍衛戰士：獨行俠》，才成為他的第一部十億美元里程碑的電影，它也是派拉蒙影業在美國票房收入第二高的電影，僅次於1997年的《鐵達尼號》，可見《捍衛戰士：獨行俠》票房有多狂。

《捍衛戰士：獨行俠》在美國已上映在第5個週末，仍然位居美國票房第二位，票房高達2960萬美元。排名第一的是新上映的音樂傳記片《貓王》，該片在北美的票房為 3110 萬美元。

派拉蒙影業總裁兼羅賓斯 (Brian Robbins) 興奮的說：「很少有這種特殊的『煉金術』(意指超賺錢的電影)，我們完全被全球反應所震撼。」

《捍衛戰士：獨行俠》，可說通吃了老中青各層的影迷，不過仍以35歲以上的老影迷為主力，顯然都是第1集電影的愛好者。他們非常滿意這部續作，重覆觀影的回流客非常多。特別是受疫情影響，這部電影延映了3次，電影業低彌了許久，這部電影成功號召相當多人重返影院。

媒體分析師德加拉貝迪安 (Paul Dergarabedian)表示：「10 億美元俱樂部是一項不朽的成就。而在疫情大流行期間達到10億美元，那就更難能可貴。而且，在電影生態改變的如今，它可能是好萊塢最後一代票房明星的巨作。」

最嚴格的批評者也紛紛稱讚，在「爛番茄」(Rotten Tomatoes)評論網站上獲得了近乎完美的97%的好評分數。到目前為止，《捍衛戰士：獨行俠》在美國內的分成超過5.2億美元，海外超過 4.68 億美元。這是歷史上第 50 部全球票房超過 10 億美元的電影，不考慮通貨膨脹。