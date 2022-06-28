針對外傳林佳龍開出條件選新北，林佳龍辦公室今晚痛斥「胡說八道，惡意中傷」，徒讓台灣選舉文化蒙上不存在的陰謀論及政治算計。林佳龍強調，他在首都圈能貢獻心力，也積極提出台北市相關政策意見，未來倘若沒有參選的機會，也會全力扮演輔選角色。

對於有電視台表示「民進黨高層指林佳龍選新北都有提出條件，很難做到。」林佳龍辦公室表示，有關林佳龍開條件選新北的放話，不僅胡說八道，惡意中傷，更是傷害新北市民，傷害台灣民主的不尊重行為，徒讓台灣選舉文化蒙上不存在的陰謀論及政治算計。將要求電視台公開澄清，否則將即刻採取法律行動。

林辦指出，林佳龍在過去幾個月已公開說明，不管是新北市或台中市，皆有在地優秀人才持續經營，應讓年輕一輩有機會參與，他個人生長於台北市，也已擔任過直轄市市長，及交通部長等行政職務，若2022年九合一選舉有機會扮演角色，他在首都圈能貢獻心力，也積極提出台北市相關政策意見，未來倘若沒有參選的機會，林佳龍也會全力扮演輔選的角色。

面對子虛烏有的選新北條件說，林佳龍本人感到不可思議。為遏止選舉歪風及不實報導，林佳龍辦公室要求立即澄清新聞，並公開道歉，以免觸法。