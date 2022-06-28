雲豹能源（6869）28日召開股東常會，會中通過去年營運及財務報告、盈餘分配案等。公司表示，今年營收五大成長引擎，包括太陽光電、離岸風電、售電平台、儲能、水處理，持續以強強聯手策略，擴大企業版圖，拓展案場實績，看好營收成長動能。

雲豹能源董事長賴勁麟表示，碳中和、永續能源將是未來十年全球趨勢，綠能產業潛力無窮，雲豹能源不僅全力強化企業ESG，更積極開發再生能源發電新樣態，提高台灣綠電供給。

雲豹能源去年合併營收創下歷史新高，達21.55億元，年增919％，成長原因除原持有電廠之發電收入及再生能源開發收入增加外，主因為去年底認列台南北門漁電共生123MW戶外案場之工程收入，以及投資儲能子公司台普威、水處理子公司煒盛的營收挹注。合併稅後淨利為2.3億元，年增26％，每股盈餘2.3元。

總經理趙書閔表示，雲豹能源去年營收亮眼，今年上半年喜訊不斷，售電業務陸續與Gogoro、國際半導體大廠等企業簽約轉供綠電，雲豹能源所投資之儲能案場也將於下半年動工。同時，煒盛持續參與汙水處理廠案件投標，截至5月底，今年累計營收已達17.24億元，年增898％，接下來，將朝沼氣、地熱等方向評估。