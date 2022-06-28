28日上午證券商下單應用程式（App）突然斷線，券商紛紛通報金管會，證期局副局長高晶萍表示，共有12家券商通報受到影響，但都已緊急通知客戶更換連線網路或改用其他方式，如電話下單，初步了解並沒有投資人因此受到損失。

高晶萍指出，據證交所初步了解，是某家電信業者在28日上午10點14分到10點45分之間，提供的網路服務異常，導致12家券商用此網路服務的系統無法登入，客戶無法下單，但上午11點情況就陸續通報排除。

這種情況有二大影響，一是券商對外提供的下單服務無法正常運作，二是客戶若運用此電信業者的網路，亦會受影響；但高晶萍表示，因為券商端的設備並沒有發生問題，先前就有規定券商必須有備援路線，一旦出現問題有標準作業程式，在極短時間內切換路線，維持交易下單正常。

高晶萍表示，後續會請證交所督導券商協助投資人要妥適處理下單狀況，其次是持續監控網路連線，準備多路由的設定，降低線路切換對交易的影響。由於電信網路業者並不是金管會管轄，現在會請證交所了解電信業者「到底發生什麼問題，為何造成網路斷線」。

不過，券商依規定都有多條網路連線，一旦單一連線發生問題，有些會切換同一電信業者的其他網路線，有些則會直接切換另一家電信業者的網路，同時投資人還有電話等其他替代下單方式，因此初步並沒有投資人反應有受影響，金管會強調，不是斷線就一定有損失，畢竟正常連線下單後，也不一定會成交。