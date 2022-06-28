電價從7月開始調漲，住宅用電千度以上漲幅9％，台電表示僅36萬戶，不過衝擊其實不只住家本身用電，集合式社區大樓的「小公(設)」公共用電，由於不少在千度以上，電費也將擴增。以每月小公用電2000度、4000度來說，電費每年約增6000元與近2萬元，用越多調越多。

而這些公共電費，將由該棟住戶每期帳單分擔，即使有些是管委會支付，也可能影響後續管理費調整。

一般大型社區公共設施有分「大公」、「小公」，大公指的是整個社區共同使用部分，包括大廳、游泳池、健身房、卡拉OK、冷氣、消防設施等用電，小公則為各棟的梯廳照明、電梯、冷氣。前者多由社區管理基金統一支付，後者電費可能由住戶在每期「分攤公共電費」中去分攤，或也可能社區管理費先支應。

台北國美館社區總幹事王文昭表示，該社區有三棟大樓，以5月份非夏月來說，每棟小公電費從2280度到3320度都有，大公每月約使用1萬5000多度。因此電費調千度以上，對社區「一定有影響」。

對於漲價後多出的電費，他說該社區不管大公或小公，都是由管委會支付。至於管理基金如果不足，未來可能得由區分所有權人會議討論去調漲管理費，要看後續整體成本。

不過台電表示，社區大公都是使用低壓電力，簽契約容量去計費，這部分沒有漲價。小公是表燈低壓，確實會受千度漲價影響，但戶數不多。如果真的電費有增加，可以選擇台電的住宅時間電價，這部分沒有調整。