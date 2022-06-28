最近網路上出現「快樂黑數」一詞，意指確診後未通報，但還是乖乖在家隔離的確診者，不過台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰指出，一名60歲的老翁確診，且出現呼吸喘的症狀，卻選擇在家當「快樂黑數」也不願就醫，結果現在得24小時使用氧氣機續命，「最近又常常停電，真替他捏把冷汗」

「快樂黑數真的快樂嗎？」蘇一峰在個人臉書粉專發文表示，門診一名患有慢性阻塞性肺病（COPD）的60歲老翁，確診後出現發高燒、呼吸喘等症狀，但因家中已有一台氧氣機，因此不願就醫，選擇就在家裡當「快樂黑數」。

然而一個月過去，老翁的身體狀況越來越糟，甚至變成氧氣依賴，必須24小時使用氧氣機，否則機器一停，血氧濃度就只剩80%，讓家人也不知該如何是好，蘇一峰也擔心，「最近又常常停電，真替他捏把冷汗」。

蘇一峰直言，「想要用染疫當疫苗的請三思而行」，不要聽信什麼快樂黑數、無敵星星等言論。貼文一出，網友們也回應，「真的是拿身體開玩笑」、「一直撐著沒看醫生有比較好？真是天才啊」、「有慢性病的年輕人、年長者確診，都要注意即時治療，不要自作聰明在家養病」。