上週提到美股要有週級別的日出訊號，並且能連續攻擊，如此國際股市才可望迎來較明顯的反攻！而當中的關鍵在於要出現「通膨放緩」的跡象。果然隨著密西根大學將未來5至10年通膨預期值下修至3.1%(從3.3%)，而未來一年通膨預期值也下修至5.3%(從5.4%)之後，市場認為如此數據讓市場認為下半年美Fed激進升息的機率可望下降，美股在6月下旬終於拉出週級別的日出訊號，週K線出現越過前一根K線高點，同時收盤確認。而隨著美股嘗試反攻，國際股市反彈，台股也跟進。

當前的台股一度來到過去2年的重要支撐，即去年5月中旬由於本土疫情升溫所造成的低點15159點附近，這是多方頸線所在。所幸在權值股止穩，航運股反彈下，指數向下測試後隨即站回，頸線15159點初步有守，多頭格局未被破壞。後續要觀察指數能否盡快站回5/12日低點15616點。

行情是否站回15616點之上對於第3季很關鍵，原因在於若能站回，本波低點15102點有機會成為頭肩底的底部或是W底的右側低點，而15616點則成為頭肩底的左肩或是W底的左側低點；後續即便再來一個低點，但是只要15102點守穩不破，整個中期底部可望確立，而攻勢的快慢則看是W底或是頭肩底而定。

由於今年7月美Fed升息後，要到9月下旬才會開會，當中存在一段空窗期；經歷今年上半年大跌逾3000點後的台股，有機會在這段期間走出一波較為像樣的反彈。一路看好的生技股，隨著7月生技月即將來臨，加上產業本身較不受通膨影響，本波成為眾多資金進駐的對象，尤其今年亞洲生技大會將於7/27～7/31登場，聚焦CDMO(委託開發暨生產製造)和細胞治療，相關供應鏈的保瑞、大江、台康生、永昕、北極星-KY、益得、神隆、長聖、訊聯等可留意。

至於第三代半導體及無接觸的零售銷售設備近日也有資金進駐，前者如漢磊、廣運、太極等，後者如振曜、廣積、振樺電等，由於發展前景看好，具有長線保護短線優勢，後續也可列入追蹤。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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