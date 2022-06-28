上海寶山區推出2163套人才公寓，每套月租5220元起。圖為人才公寓外觀。（寶山區提供）

大陸澎湃新聞報導，上海市寶山區28日透露，最近人才工作部門會同區房管局，集中推出一批人才公寓，租賃給寶山區企業人才。房源以小戶型為主，經充分挖掘和全面梳理，本次推出直接面向市場租賃的人才公寓共2163套，每套月租1200元（人民幣，下同，約合新台幣5220元）起。

寶山區介紹，房源分布在各街鎮、園區，主要集中在交通比較便捷的軌道交通1、3、7號線站點和相關產業園區附近。95％的房源以一室戶和兩室戶等小戶型為主。租金價格方面，人才公寓每平方米租金均價為18元至53元不等，每套月租金最低價格1200元起，平均價格均低於市場價格。人才安居是寶山人才「十四五」重點工程。截至目前，寶山區已累計籌措各類人才安居房源1.6萬套。

在原有人才安居租房補貼的基礎上，寶山還實行了疫情影響下特殊租房補貼政策，對有特殊困難的人才進一步加大補貼支持力度。具體包括：對租賃人才公寓到期但目前暫時無法找到合適住處的，視情延長租期3至6個月，續租期內繼續享受原租賃優惠政策；對經認定的重點企業人才，入住區級人才公寓的，進一步減免租金，每人每月最高補貼3000元。此標準補貼期限為3個月，最晚於今年底結束。

同時，寶山還進一步修訂完善了《寶山區人才公寓管理暫行辦法》。根據新修訂的人才公寓管理辦法，對經認定為寶山作出貢獻的各類人才，公寓給予租金補貼，具體補貼標準分為三類：

1.給予30％租金補貼，每人每月最高不超過1000元；2給予50％租金補貼，每人每月最高不超過2000元；3.給予80％租金補貼，每人每月最高不超過10000元。

特別優秀或特別緊缺人才，採取「一人一策，一事一議」。具體根據認定審核情況確定，實際租金不足最高補貼標準的，據實補貼。

澎湃新聞報導，寶山區人才工作部門還聯合街鎮園區、運營企業攜手發起「求職應聘免費住」服務專案，共同打造「優惠房源＋創新服務」模式青年驛站，加大對緊缺急需人才和優秀青年人才的引進力度，在2022年6月至2023年6月的企業春招和秋招季期間，前往園區求職且滿足條件的應屆畢業生，可享3天免費入住青年驛站，特殊情況經申請可延長至5天。

申請人須滿足以下條件：

1．全日制本科以上大學應屆畢業生、擇業期大專畢業生；

2．提供相應產業園區內公司的面試通知；

3．提供個人簡歷，畢業證或學籍證明；

4．符合寶山及園區衛生防疫等方面的規定；

5．遵守相應公寓免費入住協議及住戶公約。