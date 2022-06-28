領多少錢做多少事？一名主管近日抱怨「可是現在新鮮人問題也太多了吧」，表示有些年輕人不但態度差也沒禮貌，要求員工做其他業務時還要求加薪，讓他忍不住怒轟連工讀生都不如，「真的覺得現在新鮮人根本巨嬰吧，什麼都不會、什麼都要教、什麼都要坑，沒什麼能力又想領28k，做夢」，引發網友熱議。

原PO在Dcard發文表示，雖然公司不頂尖、自己也只是小主管，但畢業8年的他感覺如今新鮮人態度跟過去差很多也很沒禮貌，像是在辦公室看到主管假裝沒看到，開會遲到不先敲門、直接衝進去，有時邊吃早餐邊開會，有時交文件用丟的，「我整個問號ㄟ，這基本禮貌還要公司來教你們嗎？」

原PO繼續說明，新鮮人還有另一個毛病就是「問題爆多」，和高階主管一起開月會，最後詢問建議回饋時，還沒過試用期的新人竟檢討公司架構與營運，還是一些「為什麼沒有健身房」、「為什麼沒有零食無限供應」等要求，讓高階主管超尷尬。

原PO分享自己跟某任員工的對話，強調自己請新鮮人做其他業務卻被要求加薪。（翻攝自Dcard）

原PO指出，其中最誇張的就是動不動就要求加薪，舉例有名員工得知薪水28K時臭著臉簽合約，入職後每天在IG說自己被壓榨、剝削，想讓他做其他業務練練手時，對方還說超出工作範圍、要求加薪才做，讓原PO傻眼怒轟根本巨嬰，「先不講我爸媽以前那學徒年代，光是我新鮮人的時候，都是自動加班想趕快多學一點，不管主管說甚麼都使命必達，絕不會有怨言，反而覺得公司提供給我這個機會，已經是非常感謝了，結果現在反而相反，東西一定要餵到新人嘴邊才知道吸收」。

對此，許多網友紛紛表示「往好處想是磨練，往壞處想是壓榨，這就見仁見智了，低階工作給多少錢就做多少事，28k只能請到這種咖呀」、「給香蕉當然只請的到猴子阿，28K還想多塞工作給人ㄛ，就不是工作範圍阿，慣老闆一位」；不過也有人認為「現在新鮮人不都想斜槓，結果連一撇都沒有」、「能力差還想要拿錢，沒門」。