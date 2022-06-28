4天前美軍才因派遣P-8A反潛機進入台灣海峽遭到中共東部戰區警告，28日上午又有2架美軍偵察機在台海附近進行偵察活動。大陸智庫分析稱，這次派遣的EP-3E白羊座電子偵可能是為美軍水面艦艇提供情報支持，另一架RC-135W重點在蒐集共軍海空平台的電磁頻譜信號。

美軍EP-3P白羊座電子偵察機是美國洛馬公司在P-3獵戶座反潛巡邏機的基礎上改進的戰略偵察機。2001年曾有一架EP-3P在南海與一架共軍殲-8II相撞,引爆轟動國際的中美南海撞機事件。 （圖／美國海軍）

據《環球時報》引述大陸智庫南海戰略態勢感知發布消息稱，6月28日上午，美海軍一架EP-3E電子偵察機和美空軍一架RC-135W電子偵察機分別位台灣海峽南口和黃、東海活動。前者可能是在為美軍水面艦艇提供情報支持，後者重點在搜集中共海空平台的電磁頻譜信號。

本月24日曾有一架美軍反潛巡邏機進入台灣海峽，曾引起外界關注。據報導，這架P-8A反潛巡邏機是針對共軍軍機頻繁繞行台灣西南部防空識別區而來，它以由南向北飛行方式，全程開啟航空識別器，沿著海峽中線以航跡在台灣海峽上空畫出一條航行圖上的「海峽中線」。有分析人士稱，這種做法可能是向大陸宣示美國維持台海和平決心，但此舉隨即 引來中共軍方強烈警告。

美軍RC-135電子偵察機由波音公司製造，負責提供戰地實時資訊搜尋、收集、處理並向友方軍事單位提供資訊支援。（圖／美國空軍）

據陸媒指出，當時解放軍空軍立即以「接近領空」為由，廣播要求美軍機「立即離開，否則予以攔截」，美、中兩軍機在海峽上空驚險對峙長達20分鐘。隨後共軍東部戰區新聞發言人施毅亦發布新聞稿稱，美軍P-8A反潛巡邏機穿航台灣海峽並公開炒作，中共解放軍東部戰區組織空中和地面兵力對美機行動全程跟監警戒。這是美方行為蓄意幹擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，中方對此表示堅決反對。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。

而針對28日2架美軍電子偵察機在台海周邊活動的消息，至晚間8時為止，尚未獲得共軍東部戰區相關的回應。