59歲好萊塢女星黛咪摩爾（Demi Moore）年輕時以甜美性感的形象著稱，《第六感生死戀》讓她紅透半邊天，且黛咪摩爾曾在懷孕時全裸登上雜誌封面，也在電影《魔鬼女大兵》大膽剃成光頭。曾有三段婚姻的黛咪現在無尪一身輕，但近日曬出的家居照，從她浴袍胸前鑽出的「新歡」引發網友討論。此外，黛咪因為投資泳裝品牌，難得請出與前夫布魯斯威利所生的女兒史考特（Scout LaRue），露出性感UU深溝與絕美長腿，成為富話題性的星二代最佳代言人。

黛咪摩爾經常在個人IG分享工作和生活，她今(28日)更新照片，畫面中是她戴著眼鏡穿著浴袍，並將一頭秀麗長髮藏進浴袍中，一副居家生活的打扮；而她的愛犬「Pilaf」（意譯指「手抓飯」）竟鑽進她的浴袍，並從胸前衣襟中露出一顆萌頭，只見Pilaf展露可愛的大耳朵和眼睛，一臉無辜的模樣，讓粉絲大讚超甜蜜、超可愛；黛咪摩爾曾透露，她每天晚上都和7隻愛犬一起睡覺，溺愛毛孩的程度不亞於她對三個女兒的愛。

黛咪因為投資泳裝品牌，日前PO出了一些她昔日的泳裝美照與影片，為近日所推出的新企劃暖身；日前黛咪在IG分享一張泳裝美照，模特兒正是她與布魯斯威利（Bruce Willis）所生的女兒史考特（Scout LaRue Willis），由於女兒曾表明拒絕好萊塢邀約，如今的星二代難得亮相更成為話題；只見史考特身穿金底綴白邊的連身泳裝，下半身用羽毛襯托出高貴感，一頭捲髮的她閉眼仰頭，露出UU深溝及美腿，讓媽媽直呼：「超為妳感到驕傲！」。

黛咪摩爾和布魯斯威利在2000年離婚後一直維持友好關係，布魯斯威利日前被診斷出失語症，她和三個女兒經常陪伴他，為他加油打氣。當年黛咪曾經沉迷於毒品，也是布魯斯威利陪伴她戒毒重生，兩人都有共識離婚後「仍把孩子放在第一位」，當彼此最好的朋友，也成為好萊塢離婚夫妻的模範。黛咪摩爾目前和名廚丹尼爾胡姆（Daniel Humm）熱戀中，兩人經常一起旅行、享受美食，生活過得相當愜意。

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