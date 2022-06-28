2015成軍的I Mean Us是國內外音樂祭常客，其創作歌曲也曾被電影《我的蛋男情人》、《下半場》選作插曲及片尾曲，就連文青女神田馥甄都曾轉發過。此次以《Into Innerverse》入圍第33屆金曲獎最佳樂團，團員們皆表示「（入圍）時機點很剛好、對我們意義重大。」「這張專輯已經不只有背負五個人的青春，這背後的Credit都跑不完，只能把想說的濃縮成一句感謝。」

入圍公布時，其實團員們都努力裝平靜，聽到好消息激動不已，貝斯手Hank表示自己「像是中邪一樣，過了半天、一天才冷靜下來。」至於最新加入的主唱OHAN則表示，「本來想說由我來看（入圍名單）應該不會怎樣，結果越看越緊張。」在發表前就受不了先去做別的事轉移焦慮感，讓團員們大讚「OHAN就是這點很棒，會把大家的事當作是自己的事情。」由於平時I Mean Us的舞台裝扮都十分用心，所以不少粉絲在恭賀入圍之餘，也不忘敲碗紅毯時尚，對此他們表示合作多年的造型師，早說了「他等這一刻已經等了六年了。」團員們表示大家絕對可以期待一下，他們會如何稱霸紅毯。

I Mean Us著台灣設計師品牌GIOIA PAN 2022秋冬系列「無極」，展星味，（左起順時針）吉他手詠淳、主唱兼鍵盤手Mandark、貝斯手Hank、主唱OHAN、鼓手佩蓬。（攝影/石智中、服裝/GIOIA PAN、妝/萬芹菲 ）

平時舞台裝扮，多是以俐落中帶有些許文青感的I mean Us，舞台上多以同色系、多層次穿搭營造腥味，但私服部分大多以舒適休閒為主，故此次接受本報邀請身穿針織女王潘怡良GIOIA PAN同名品牌，以及英倫時尚品牌ALLSAINTS，各自演繹出不同的時尚魅力。甫穿上GIOIA PAN 2022秋冬無極系列時，團員們看著各自的裝扮紛紛發出「好帥、太帥了吧！」的感嘆，並為這套服裝以專輯《Into Innerverse》的《普通人類》以及與鳳小岳合作的《UNICODE》下風格總結，其中後者以復古又具未來感的視覺，探討生死題材，與服裝以「無極本無始‧無始方無盡」為靈感的設計理念相輔相成，兩者也同樣具有不同元素相互碰撞的精神。

I Mean Us以ALLSAINTS演繹《I Dot Car》中呈現的青春反叛氣息。（左起順時針）、貝斯手Hank、主唱OHAN、主唱兼鍵盤手Mandark、鼓手佩蓬、吉他手詠淳。（攝影/石智中、服裝/ALLSAINTS、妝/萬芹菲 ）

至於ALLSAINTS的這組造型，則認為與《I Dot Car》中所呈現的青春反叛的精神十分接近，其中私服備受團員好評的OHAN，更被團員們表示「那套服裝根本就是你平常會穿的。」