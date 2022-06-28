美國「有線電視新聞網」（CNN）28日報導，美國官員正「失去信心」，認為即使與盟友共同向烏克蘭提供更重型、更先進的武器，在部隊死傷驚人、新武器換裝速度追不上損失之下，該國將無法完成其堅持的目標，即收復過去4個月以來遭俄羅斯佔領的所有領土。

美國官員告訴CNN，總統拜登（Joe Biden）的顧問們已開始進行內部討論，認為烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）可能須調整該國對「勝利」的定義，接受領土可能出現「無法逆轉地萎縮」。

CNN指出，俄烏戰局於近幾週出現轉變，因為烏克蘭在防禦俄軍針對頓巴斯（Donbas）地區的進攻時，遭受了「驚人」的官兵死傷；且西方世界雖持續提供武器、裝備與彈藥，以及北約（NATO）標準先進武器的換裝訓練，卻追不上烏軍前線的損失與消耗速度。

一名美國軍方官員和熟悉西方情報的消息人士一致認為，在這種情況下，烏克蘭不太可能如澤倫斯基所言，在獲得更多西方武器並接受相關訓練後，於今年內發動大規模反攻，尤其是俄軍之後也可能獲得兵力補充。

不過官員對CNN強調，這不代表美國會向烏克蘭施壓，要求其在談判中對俄羅斯做出讓步；熟知內情的美國國會助理也指出，烏克蘭最終面臨領土縮減的狀況「並非無法避免」，關鍵仍是西方是否能夠給予足夠的支援；還有部分政府官員認為，烏克蘭可能再度於戰場打破外界的悲觀預測，就如同俄烏戰爭剛爆發時一樣。