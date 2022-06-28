桃園市有名101歲張姓婦女疑似失智，卻3度獲選桃園地院國民法官，女兒投訴，指稱已跟地院說明卻還是獲選，痛批是法院的問題。桃園地院認有改進之處，將建請司法院訂定相關辦法。

桃園地院說明，依照國民法官法規定， 候選國民法官若年滿70歲以上，或有重大疾病致執行國民法官、備位國民法官職務顯有困難者，得依法辭任國民法官、備位國民法官職務候選國民法官若年滿70歲以上，或有重大疾病致執行國民法官、備位國民法官職務顯有困難者，依國民法官法規定，均得辭任職務。

法院又說，相關程序均係依照國民法官法相關規定而為，並無違法或不當之處，但因此造成張女士之親人須多次表明張女士之身體情形，仍不斷收到國民法官相關通知，使張女士及家屬深受困擾，亦認有改進之處。

桃院說，為因應此種情形，將建議司法院訂定相關辦法，可由審核小組於第一次或第二次通知國民時，即剔除年滿70歲以上，或有重大疾病致執行國民法官、備位國民法官職務顯有困難，且表明辭任之情形，以兼顧民眾實際需要。

法院說明，模擬審判就是為了要偵錯除錯，感謝所有參與的國民，法院一定會不斷優化程序，做好準備。另外，本院也要感謝張女士家屬藉由此機會，提醒相關程序規定尚有優化的空間，此正為模擬審判之意義所在，相信司法院因此案例在國民法官制度上路前，會不斷地檢討並優化程序，讓國民法官制度的運作更加順暢。