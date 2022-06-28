衛福部食藥署長吳秀梅爭議連連，曾嗆質詢她的立委：「妳時間已經到了。」針對黑心快篩劑流入市面，吳秀梅則表示：「不是應該譴責違法的廠商嗎？」資深媒體人李艷秋不禁表示，吳秀梅時間早就到了，真的該下台了。

李艷秋27日在臉書發文表示，原本覺得蔡政府裡有許多奇葩官員，不論雙標、強辯、護航、膨風、卸責、說謊都各有專長，直到吳秀梅橫空出世，才發現一山還有另山高。

李艷秋接著質疑，吳秀梅在年長者苦等不到疫苗時候，特權自肥將周邊非一線人員都納入優先名單，造成食藥署169%的爆表施打率；而為了讓高端疫苗能通過EUA，黑箱更換一半的審查委員。

吳秀梅甚至金句連發，當高端疫苗送檢有8成不合格遭退貨時，吳公然維護：「不代表不合格，搞不好是更好的產品。」有立委曾質疑國產疫苗未經臨床試驗核准，卻公開招募受試者，出了事誰負責？吳秀梅稱「出事廠商負責，不國賠」，還嗆質詢立委：「妳時間已經到了。」食藥署讓黑心快篩劑流入市面，輿論質疑食藥署為何不把關，吳秀梅居然驚天一問：「不是應該譴責違法的廠商嗎？」

李艷秋認為，吳秀梅深受行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等長官的嘉勉呵護，各路升官心切的官員能不以吳秀梅為師嗎？各部會越來越多的「秀梅造句法」，比如石斑魚被禁～不是該譴責馬英九的ECFA嗎？犯人跑了～不是該譴責罪犯嗎？治安不佳～不是該譴責作奸犯科的人嗎？經濟不振～不是該譴責企業去大陸嗎？防疫沒有超前部署～不是該譴責病毒嗎？確診死亡居高不下～不是該譴責民眾不認真防疫嗎？缺電漲電價～不是該譴責大家愛開冷氣嗎？

李艷秋接著酸說，要是真掰不出來，還有一個萬用不敗金句～不是該譴責大陸嗎？讓她不禁要說，吳秀梅時間早就到了，真的該下台了。