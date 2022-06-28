新冠肺炎加外在環境影響，中小企業「資金需求強烈」。據金管會28日公布，到今年5月底國銀中小企業放款餘額達8兆9,353億元，單月增貸772.72億元，且從2020年2月開始，每月貸款量都增加，連續28月成長，增貸金額逾2兆元。

銀行局副局長童政彰指出，今年前5月國銀中小企業放款增加共逾2,466億元，創同期歷史增貸量次高，僅次於2021年前5月增貸金額近3,059億元。也因為近年中小企業資金需求量大，金管會2022年訂出的國銀中小企業放款年度增貸目標是3,500億元，創此計畫19期以來的最高目標，而今年前5月目標達成率已達70.47％，若景氣沒有變化，達標機率極大。

童政彰表示，中小企業貸款用途主要還是周轉金居多，維持企業營運，近二年中小企業放款量持續成長，其中亦包含有新冠肺炎疫情爆發後的企業紓困貸款。

也因此，不難看出從2020年初新冠肺炎全球流行後，除了當年1月中小企業放款是衰退近90億元外，從2020年2月開始到今年5月，國銀對中小企業放款是「月月成長」，連續28個月不間斷，2020年全年中小企業放款增加9,145億元，創歷史新高紀錄，去年全年則是增貸8,763億元，是歷史次高，而去年前5月增貸近3,059億元，不僅是歷史同期新高，且提早達成全年增貸3千億元的目標，也造成今年政策目標再提升。

童政彰表示，今年前5月中小企業放款增貸金額前五名的銀行，分別是台新銀行增貸299億元最多，第二是中信銀行增加296億元，第三是永豐銀增貸232億元，第四為土地銀行增加204億元，第一銀行則以增加200億元，看名第五。

銀行局統計，今年5月底國銀中小企業放款餘額占全體企業放款餘額的67.76％，占民營企業放款餘額的70.52％，5月底中小企業放款的平均逾放比為0.27％，較4月底增加0.01個百分點。