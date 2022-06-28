叫車軟體巨擘優步與澳洲運輸工人工會（TWU）28日達成協議，雙方將支持一個獨立聯邦機構為旗下司機設定最低薪資與福利保障並解決勞資爭端。這是繼英國、加拿大與美國部分州後，優步與當地工會簽訂薪資保障協議。

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