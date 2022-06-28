優步與澳洲工會達成協議 保障司機最低薪資 21:322022/06/28 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 叫車軟體巨擘優步與澳洲運輸工人工會（TWU）28日達成協議，雙方將支持一個獨立聯邦機構為旗下司機設定最低薪資與福利保障並解決勞資爭端。這是繼英國、加拿大與美國部分州後，優步與當地工會簽訂薪資保障協議。 爭加薪爭工作保障 英國鐵路癱瘓歐洲航空大亂 台鐵工會要求全面加薪5成 若無共識不排除發起罷工投票 竊賊借運將手機偷拔SIM卡 網路盜刷遊戲點數遭逮 #優步 #工會 #達成協議 #司機 #最低薪資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 淡水小巴夜間翻覆 幸無乘客司機輕傷未送醫 13:522022/06/27 社會 送貨司機月花11萬網購 收入曝光網羨慕哭：人生勝利組 13:062022/06/21 搜奇 高雄電動公車占2成 比例冠全國 04:102022/06/25 地方新聞 憂供應鏈大亂 美西港口勞資談判企業心慌慌 04:102022/06/22 全球財經 台鐵公司化 工會爭取調薪5成 04:102022/06/18 社會新聞 董事長司機偷千萬斗內大奶直播主 事發被逮遭起訴 13:342022/06/22 社會 司機吃一口軟糖就昏迷兇手是「它」 險葬送整車38條人命 21:522022/06/19 國際 計程車公告「請不要翹腳」 OL拍下PO網遭歪樓：這雙腿可以 18:222022/06/28 社會 新故鄉動員令》里長陳泊羽當司機 載志工翻轉社區 04:102022/06/27 地方新聞 不爽被按喇叭 貨櫃車駕駛怒開車門把他扯下車畫面曝 15:542022/06/27 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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