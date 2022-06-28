民進黨選對會決定將徵召總統府副祕書長李俊俋參選嘉義市長，李俊俋今晚表示，球來了，就接，責任來了，就扛！他責無旁貸參選嘉義市市長。接下來，他會開始進行傾聽之旅，由立委王美惠協及各黨公職，大家一起捲褲腳開始拚下去。

李俊俋指出，這兩年多北上擔任總統府副祕書長以來，鄉親的勸進聲不斷，黨內也不斷的徵詢，這兩、三個月以來的懇談中，他始終持保留的態度。他認為心懷嘉義，不在位置，而是默默的做，才是最重要的。況且嘉義市人才濟濟，有2022年高票當選立委的立法委員王美惠、經驗豐富的法務部次長蔡碧仲等人，都是適合征戰的人選。

他透露，在提名的過程中，王美惠、蔡碧仲皆向黨中央和總統表態支持他，地方黨部主委黃露慧也認為，李俊俋最有能力可以母雞帶小雞，拉抬黨公職候選人，齊心團結贏回嘉義。

李俊俋表示，最具關鍵的因素，第一、總統與他長談對於嘉義未來的想法，總統提及她對嘉義的情感，在歷次選舉過程中嘉義人滿滿對蔡英文總統的支持，她銘記在心。因此決定派出自己在府內的左右手出戰，這表示出她對於嘉義市的高度重視，也想藉此機會回應嘉義市民對未來的期待。

第二、一個城市治理者，影響城市發展不是只有4年或8年，而是城市競爭的立基與格局，治理者是關鍵因素，他在中央與地方的視野同時皆備，能充分瞭解城市規劃的治理方向，更能運用中央的資源與協調的長才達成最後的目標，掌舵領航嘉義市的未來發展。

他說，蔡英文總統認為他就是最合適的城市治理者，中央與地方能夠相互合作，更能與鄰近嘉義縣、雲林縣共盟，是代表民進黨參選嘉義市市長的不二人選。而他也準備好了，接球應戰、直球對決。

李俊俋表示，他要挑戰的是擔任市長長達13年的地方老手黃敏惠，但是他不畏懼。目前嘉義市正面臨城市危機，已經幾乎從二線城市淪為三線城市之列，瀕臨發展邊緣化的困境，不能只停留在讓民眾安於小確幸的保守態度下。

他說，這並非危言聳聽，正因為他從地方到中央、從民代到行政決策的歷練中，看到問題所在，知道如何對症下藥，現在不立即解決，重新掌舵方向，嘉義市難以擺脫即將到來的邊緣化困境。城市發展更不能只是剛剛好而已，好，還要更好，嘉義市已到發展的關鍵期，更必須有新的治理者帶入新觀念，由新的掌舵者讓嘉義市升級、超越與創新。

接下來，他會開始進行傾聽之旅，由立委王美惠協助接地氣，主委黃露慧與各黨公職，大家一起捲褲腳開始拚下去，「讓我們迎向嘉義的新未來」。