糗到逃離現場！1名女網友日前因便祕不斷放臭屁，日前她在捷運上一時忍不住，想偷偷放屁，不料竟是1個發出「噗咻」聲響的屁，她當下羞愧地趕緊下車，但1對母子進入車廂後，孩子竟大喊「媽媽，這邊臭臭的」，讓她瞬間尷尬不已，索性直接離開捷運站，也不等下班車了。

該女網友在Dcard上發文表示，她最近放的屁因為便秘關係都很臭，日前她搭捷運時，一時感到肚子痛無法忍耐，原本想偷偷放個屁就好，沒想到竟發出「噗咻」聲響，而她當時穿著裙子，味道馬上飄散出來，她瞬間聞到非常難聞的臭味，羞愧之下決定不論是否到達目的地，下一站就要先下車。

女網友在捷運上想偷偷放屁，不料竟是1個發出「噗咻」聲響的屁，她當下羞愧地趕進下車，但1對母子進入車廂後，孩子竟大喊「媽媽，這邊臭臭的」。（翻攝自Dcard）

沒想到正當該女網友準備下車時，剛好有1對母子踏進車廂內，而該孩子就超大聲地說「媽媽，這邊臭臭的」，讓她更家羞愧不已，索性直接出站，不等下一班捷運了，事後在網路上公開這一段糗事，笑說「總之現在回到家了，肚子超痛的啦，真的好討厭便秘，到底要怎麼改善？」

其他網友紛紛留言「X的，原來剛剛放屁的就是妳」、「啊啊啊光想就好尷尬喔」、「我的天，這應該會想原地死亡吧，早餐店的奶茶試試」、「把耳朵摀起來，就聽不到啦」、「這樣就不只捷運上的人知道，我們也知道了欸」、「原來是妳，我想說正妹看了下，怎突然有屎味」、「我會狂吸或者用噁心的眼神看陌生人讓他背鍋」。