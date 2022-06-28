【COZZI Blu和逸飯店‧桃園館】預訂「逸起來七桃 · 7月旅遊補助Flash Sale」快閃住房再送Cozzi Market逸‧市集Buffet晚餐。（COZZI Blu和逸飯店‧桃園館提供）

【慕軒飯店】連續三年名列「台北米其林指南推薦旅宿」肯定。（慕軒飯店提供）

【慕軒飯店】即日起至7月31日止限量推出「24h饗樂計畫」住房專案每晚4000元起。(慕軒飯店提供)

宅度假首選，慕軒飯店推大人系微醺假期，即日起至7月31日止限量推出「24h饗樂計畫」住房專案每晚4000元起，享受Happy Hour兩小時歡飲時光、房型免費升等還可完整入住24小時，此外加入AMAZZING CLUB會員再享房價95折，同時提供早餐優惠加購價每客350元與客房餐飲服務85折優惠。

COZZI Blu和逸飯店．桃園館搭配桃園市政府觀旅局於7月1日開跑的觀光旅遊振興計畫，推出「逸起來七桃 · 7月旅遊補助Flash Sale」快閃住房優惠，限時3天販售，專案含豐盛自助式早餐，COZZI Blu還加碼贈自助百匯晚餐， 5999元起，價格已含10％服務費用及5％稅金，民眾申請桃園旅遊補助千元住宿金，再折現金1000元，最便宜只要4999元起，搶先預訂暑期旅遊。

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