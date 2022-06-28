宏達電宣布與高雄市政府、桃園市政府、金融業者、台灣三大電信公司、台灣藝術與文化機構、多位創作者打造宏達電的元宇宙VIVERSE，並試圖提供同等於現實世界中的消費購物經濟模式。

宏達電表示，宏達電與高雄市政府打造全方位娛樂元宇宙，以直播賽事、展會及展演活動、NFT交易等應用，帶動高雄在地產業投入元宇宙生態系，雙方將以「高雄在地特色場館之虛擬服務場域建置」、「5G 全景直播內容與元宇宙平台視訊串流」、「VIVERSE元宇宙賽事直播服務」、NFT交易等應用服務，號召市民搶先進駐當「元住民」，並已在「2022台灣設計展在高雄」中展出，至於與桃園市政府的元宇宙合作，則計劃在今年第三季起陸續提供與市民服務有關的活動。

宏達電28日也宣布，已與中華電信、台灣大哥大及遠傳電信達成緊密策略合作共識，將打造專屬於電信商的元宇宙服務內容，替用戶帶來創新型態活動及商業模式。

此外，宏達電也邀請林炳存於VIVERSE中展出「靜墨。留白」NFT數位藝廊，並邀請臺灣當代文化實驗未來合作藝術家余政達Fameme作品，展出過往創作於宏達電元宇宙VIVERSE中。而VIVERSE與萬代南夢宮影業合作的原創IP 、女性高爾夫球選手VR《小鳥之翼》搬進元宇宙，推出《小鳥之翼》元宇宙美術館，讓動畫迷能一窺原創動畫設定與草稿。

宏達電宣布與中信金控、遠東商銀於元宇宙世界中提供銀行服務，如建置遠東商銀財管的虛擬樂活空間、開辦沉浸式互動課程和貴賓理財說明會，未來並計畫提供數位資產相關服務與活動等，形成一整套的商業模式。中信金控將針對登陸元宇宙的玩家，結合遊戲及學習推出首波活動，使金融服務融入於元宇宙空間中，持續打造全新型態的互動體驗。