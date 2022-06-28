閻男在重機界小有名氣，經常曬出追焦照，還在影片寫著「R1孤起來路要很長不是沒有原因」。（翻攝自本人IG、爆廢公社）

日前苗栗發生一起重機自撞死亡車禍，自撞的閻姓騎士在重機屆小有名氣，IG累積1.5萬名粉絲，而他生前「翹孤輪」炫技的影片也曝光，他也在影片中留下旁白字幕「前輪落地時速179」、「R1孤起來路要很長不是沒有原因」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，並轉傳1段影片，影片中是日前因為疑似「翹孤輪」後，落地撞到一旁騎士，再撞路樹死亡的23歲重機網紅閻姓男子，閻男在某道路上「翹孤輪」加速通過，此危險動作也被拍攝下來；原PO也在貼文寫著「孤輪真的是非常危險的動作 ，時速100起跳，加上200公斤的車重，甩出去跟卡車撞到一樣，更何況如果是砸到人呢？希望不要再有孤輪的舉動發生了」。

網友表示「翹孤輪」真的是非常危險的動作 ，時速100起跳 加上200公斤的車重，甩出去跟卡車撞到一樣。（翻攝自臉書爆廢公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「看到鏡頭，車頭會自動漂浮」、「其實還是有慢速孤輪這種東西的啦，但開放道路真的不適合搞這個」、「不去專業賽道舉孤輪，跑來一般道路，是要造另一條冤魂嗎」。

另外閻男的IG也放上自己在封閉賽道上騎重機「翹孤輪」的影片，他也在影片配上旁白字幕「R1孤起來路要很長不是沒有原因」、「前輪落地時速179」；在另外一段影片中，閻男一樣在賽道上騎重機，行經轉彎處差點撞上一旁護欄，他也在也片留下「差點撞牆」字眼。