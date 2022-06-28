大陸國務院總理李克強表示，穩經濟大盤政策很重要的是以保市場主體來穩就業。要繼續落實各項政策，推動經濟運行盡快回歸正常軌道，以發展促就業、以就業保民生，儘快把失業率降下來、控制住。用改革的辦法拓展市場化社會化就業管道、增加就業崗位，實現可持續。

27日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強到民政部、人力資源社會保障部考察，並主持召開座談會。他強調，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，推動經濟加快恢復發展，保市場主體，穩住就業基本盤，切實保障民生。

李克強到人力資源社會保障部中國就業培訓技術指導中心時表示，普通人有上上智，要鼓勵更多人有敢闖敢創辦企業的勇氣，深入推進雙創，國家一視同仁支援包括民營企業、個體工商戶在內的各類所有制市場主體發展。職業培訓要適應市場需求，把大陸人力資源豐富的優勢發揮出來。

李克強聽取了就業形勢和工作彙報。他說，民生在勤，勤就得能就業，依靠勞動創造財富。就業穩是經濟運行在合理區間的重要標誌。當前穩經濟一攬子政策措施正加快落地見效，經濟總體有所恢復，但基礎還不穩固，穩就業任務依然繁重。

他說，發展是解決大陸一切問題的基礎和關鍵。穩經濟大盤政策很重要的是以保市場主體來穩就業。要繼續落實各項政策，推動經濟運行儘快回歸正常軌道，以發展促就業、以就業保民生，盡快把失業率降下來、控制住。用改革的辦法拓展市場化社會化就業管道、增加就業崗位，實現可持續。

李克強來到民政部社會救助司，了解救助政策實施情況。他說，社會救助是民生兜底保障，能夠促公平保安寧，也是一個緩衝帶，可讓一時遇困人員渡難關後再就業創業。要把救助、社保政策與就業政策銜接起來，鼓勵有能力的靠就業爭取更好生活。

座談會上，民政部作了彙報。李克強說，發展是為了讓人民過上好日子，越是有困難越要做好民生各領域工作。受疫情、災情等影響，困難群眾增多。要加強動態監測，及時發現失業人員和需納入低保的對象、臨時遇困人員等，該擴圍的擴圍，應保盡保、應兜盡兜，防止發生衝擊道德底線的事。

李克強強調，要確保不發生規模性返貧。這些年全國財政支出70％以上用於民生，各級政府都要堅持過緊日子，負起責任保住基本民生。