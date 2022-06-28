面板驅動IC（DDI）產業逆風不見盡頭，凱基投顧最新加入降評行列，考量總體經濟環境風險與618購物節銷售不如預期，消費性電子產品出貨有壓，同步降評聯詠（3034）、頎邦（6147）至「中立」，這也是DDI指標股一個月內第六度遭大型研究機構下修，保守前景不言可喻。

根據凱基投顧所做調查，IC設計業者已於4月開始削減電視與筆電晶片相關封測訂單，除了測試產能有限、訂單累積較多的AMOLED DDI外，所有產品均面臨大幅度砍單。

凱基認為，因LCD電視產能利用率持續低迷，大尺寸面板驅動IC（LDDI）報價第二季下滑5～10％，第三季跌幅估計為中個位數百分點；觸控面板IC（TDDI）則因Android陣營智慧機需求疲弱，第二季報價已下跌15％，儘管第三季是傳統旺季，推估TDDI報價下滑幅度仍可能達到5～10％。

聯詠為台系DDI供應鏈指標，市場對DDI產業後市產生疑慮以來，聯詠不僅股價首當其衝，隨通膨、升息等外部變數加溫，進一步壓抑消費需求，內外資對其營運看法更為保守，光是6月以來，就有野村、海通國際與凱基投顧降評，摩根士丹利、摩根大通與金控旗下投顧則是下修聯詠的財務預期，大摩甚至言明，受制於DDI價格與出貨量降低拖累，庫存可謂壓力山大，DDI產業前景「只有更差、沒有最差」，推測合理股價低至262元。

凱基投顧對聯詠的推測合理股價從530元大砍至360元，頎邦則從84元下修到68元。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇指出，電視面板價格雖掉到現金成本附近，但終端需求未見起色，跌價趨勢仍將持續，進一步加深DDI報價壓力，近期的供應鏈調查也發現，面板製造商在新一輪價格談判中，正積極要求LDDI降價15～20％，反之，DDI製造商希望能將砍價幅度壓縮到5～10％。