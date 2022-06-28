COVID-19新冠肺炎長期影響全世界，科學家一直努力要破解這個難纏的病毒，最新的研究發現，SARS‑CoV‑2的病毒喜歡脂肪，並會操作細胞進一步堆積脂肪，這解釋了為何肥胖者常是新冠重症的高危險群。相對的，科學家就試著以減肥藥來對抗新冠病毒，果然得到不錯的效果。

《醫療訊息》（Medical Xpress）報導， 科學家發現，COVID-19 病毒是一種「嗜脂病毒」，它們侵入人體後，會操作人體的脂肪處理系統，形成細胞脂肪庫，使我們身體細胞變肥，再進一步助長其病毒接管更多的細胞。

在科學家發現脂肪對SARS-CoV-2 的重要作用後，他們就使用減肥藥和其他靶向性脂肪化合物，試圖阻止被感染的細胞進一步培養病毒，也就是切斷其病毒的脂肪供應來源，結果成功的使病毒在48小時內停止複製。

該研究的作者-美國奧勒岡健康與科學大學(OHSU ) 分子微生物學助理教授塔菲斯 (Fikadu Tafesse)說：「這晬一個相當有趣的觀察結果，但是對於這種疾病的機制，還有很多需要了解。這是一項令人興奮的發現，但也是新研究的開始。」

他特別強調的是，這項研究目前還只在細胞培養中，而不是動物以及人體身上，因此還不能確定減肥藥就有效，只是證明了原理。

研究團隊調查了SARS-CoV-2 對兩種不同人類細胞裡，400多種脂質的相關影響。，結果發現脂質發生了巨大變化，一些脂肪增加64倍。在另一個細胞系中，近80% 的脂肪被病毒改變，其中影響最大的脂質是甘油三酯，這種酯類對我們的健康至關重要，它是細胞裡重要的能量儲存，也是健康細胞膜的主要材料。

「當我們需要能量時，細胞會將甘油三酯分解成有用的原料，而每個甘油三酯分子都含有三種脂肪酸。」

研究小組發現，SARS-CoV2不僅增加了我們細胞中甘油三酯的數量，還改變了大部分脂肪處理系統，改變了身體代謝脂肪的能力。

既然如此，那科學家就試著切斷病毒的燃料供應，也就是阻斷取得脂肪的效率。研究小組在藥物資料庫中，確定了幾種可能破壞人體脂肪處理系統的化合物，這些化化合在實驗室中，也曾被證明能夠阻止病毒複製。

其中一種化合物是羅氏藥廠的減肥藥奧利司他(Orlistat，羅氏註冊名：Xenical，台灣註冊名：羅氏鮮、讓你酷)，這是一種脂肪酶抑製劑，也可以阻止病毒複製；另一種名為 GSK2194069 的實驗化合物，也能阻止病毒複製。在經過混合實驗後，這些減肥藥與化合物對所有的新冠病毒都有效，包括Alpha(倫敦型)、Bata(南非型) 、Gamma(巴西型) 和 Delta(印度型)。

塔菲斯表示：「隨著病毒的複製，它需要持續的能量供應，而甘油三酯等脂肪酸就是它們使用的能量。」

該研究是 奧勒岡健康與科學大學和西北太平洋國家實驗室(PNNL)的合作成果，團隊已成立了4年前，早於疫情爆發之前，就已經在研究脂質、蛋白質和代謝物等分子與病毒之間的關係。