中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（28）日證實，民進黨立委林楚茵質疑的時間差其實是工作人員的誤貼。（資料照片/中央流行疫情指揮中心提供）

新北市政府在恩恩案中被指通聯資料上說謊造假一事，今天真相終於大白。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（28）日證實，民進黨立委林楚茵貼出的時序表格，的確是指揮中心的內部資料，但委員質疑的時間差其實是工作人員將「整段貼過去」造成的誤會，讓人誤以為「目前」是指4月14日。

莊人祥指出，4月15日媒體開始報導恩恩案後，指揮中心當晚就有向新北市了解整個過程，新北市當時做了一個說明，提到「4月14日18點37分醫院通報2歲男童為確診個案，目前於ICU病房由醫院全力救治中」，文中的「目前」指的是4月15日的當時，但工作人員製作4月16日記者會表格時，整段貼過去，才讓人誤以為「目前」是指4月14日。

莊人祥說，指揮中心後來有再問到19點09分才派車，19點30分到醫院，因此指揮官當天記者會說明都是正確的，到目前為止都是依照指揮官當天的說明，外界一直關注這個事件，4月15日媒體報導之後，指揮中心和新北市連繫大部分都是用Line，並沒有收到調查報告。

莊人祥表示，指揮中心4月16日記者會前並沒有拿到家屬跟新北市的通聯部分，指揮官當時才會說並沒有覺得特別延誤的地方，後續才知道有家屬跟衛生局的通聯部分，面對整個事證陸續揭露，為了給家屬清楚的說明，將請新北市提供正式的事件報告來還原事件經過。

林楚茵之前是質疑，4月16日陳時中拿到新北市政府提供的資料顯示恩恩18點37分已在醫院ICU救治，但比對吹哨者譯文，恩恩19點21分才上救護車，因而質疑新北市政府說謊造假。致新北市長侯友宜因而被部分人士罵了好幾天。