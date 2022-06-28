「溫感共饗概念品牌-小伴桌」於7／1起，在百年古蹟空間松山文創園區與民眾見面，邀請同樣經典傳承82年的古早味，台南人氣名店「阿霞飯店」一同合作，圖為阿霞飯店知名桌菜。（皮爾森創意提供）

「溫感共饗概念品牌-小伴桌」於7／1起，在百年古蹟空間松山文創園區與民眾見面。在開幕記者會上，受邀出席的國民阿嬤陳淑芳（圖右），現場還尬一角演出《婚禮模擬現場》的經典片段，被28歲的小鮮肉下跪求婚。（粘耿豪攝）

「溫感共饗概念品牌-小伴桌」於7／1起，在百年古蹟空間松山文創園區與民眾見面，人氣影集式音樂劇《SC驚釀小酒館》製作團隊「五口創意」融合看戲文化與傳統辦桌，碰撞全新火花，沈浸式音樂劇《婚禮模擬現場》邀請民眾一起來看戲，由劇場演員、網紅、人氣youtuber、實況主輯歌手攜手演出，讓民眾除了可以嚐到美食，還可以觀賞精彩的劇場表演。（粘耿豪攝）

「溫感共饗概念品牌-小伴桌」於7／1起，在百年古蹟空間松山文創園區與民眾見面，在開幕記者會上，台南名店《阿霞飯店》第四代接班人吳建豪（左起）、主創皮爾森執行長Emma、國民阿嬤陳淑芳、女星謝欣穎，以及皮爾森執行長Eddie共同出席。（粘耿豪攝）

「溫感共饗概念品牌-小伴桌」於7／1起，在百年古蹟空間松山文創園區與民眾見面，在開幕記者會，主辦單位安排了模特兒走秀上菜。（粘耿豪攝）

全新「溫感共饗概念品牌-小伴桌」將於7／1起，在百年古蹟空間松山文創園區與民眾見面，邀請同樣經典傳承82年的古早味，台南人氣名店《阿霞飯店》首度北上快閃，與人氣影集式音樂劇《SC驚釀小酒館》製作團隊「五口創意」融合看戲文化與傳統辦桌，碰撞出全新火花－沈浸式音樂劇《婚禮模擬現場》。

結合美食與戲劇的小伴桌，讓疫情衝擊下人與人之間疏遠的情感，和「坐下來好好吃頓飯」的理念相結合。「四人一桌」的形式，讓家人朋友同事能輕鬆共饗，品嚐好久不見的道地辦桌手路菜，邀請民眾一起來看戲吃辦桌。

在28日的開幕記者會上，主辦單位安排模特兒上菜秀外，國民阿嬤陳淑芳與女星謝欣穎也一同出席，並品嚐《阿霞飯店》的經典名菜「紅蟳米糕」，並在現場尬一角演出《婚禮模擬現場》的經典片段，被28歲的小鮮肉下跪求婚。

由五口創意工作室團隊創作的「沈浸式音樂劇」，由劇場演員、網紅、人氣youtuber、實況主輯歌手攜手演出，讓民眾除了可以嚐到美食，還可以觀賞精彩的劇場表演，精彩可期。