全新「溫感共饗概念品牌-小伴桌」將於7／1起，在百年古蹟空間松山文創園區與民眾見面，邀請同樣經典傳承82年的古早味，台南人氣名店《阿霞飯店》首度北上快閃，與人氣影集式音樂劇《SC驚釀小酒館》製作團隊「五口創意」融合看戲文化與傳統辦桌，碰撞出全新火花－沈浸式音樂劇《婚禮模擬現場》。
結合美食與戲劇的小伴桌，讓疫情衝擊下人與人之間疏遠的情感，和「坐下來好好吃頓飯」的理念相結合。「四人一桌」的形式，讓家人朋友同事能輕鬆共饗，品嚐好久不見的道地辦桌手路菜，邀請民眾一起來看戲吃辦桌。
在28日的開幕記者會上，主辦單位安排模特兒上菜秀外，國民阿嬤陳淑芳與女星謝欣穎也一同出席，並品嚐《阿霞飯店》的經典名菜「紅蟳米糕」，並在現場尬一角演出《婚禮模擬現場》的經典片段，被28歲的小鮮肉下跪求婚。
由五口創意工作室團隊創作的「沈浸式音樂劇」，由劇場演員、網紅、人氣youtuber、實況主輯歌手攜手演出，讓民眾除了可以嚐到美食，還可以觀賞精彩的劇場表演，精彩可期。
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