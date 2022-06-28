美元保單新契約保費從成長轉為衰退。金管會28日公布，前4月美元保單新契約保費共70.18億美元（約合新台幣1,982億元），由前3月成長1％，轉為比去年同期衰退2％。

保險局副局長林志憲表示，美元保單買氣衰退，主要有二大原因，一是有壽險公司為衡平商品結構，改推美元利變型保單，減少美元投資型保單的銷售量，二是預估美國聯準會將升息，市場波動加劇，亦影響美元投資型保單買氣。

美元保單當紅炸子雞輪流換人作，2021年美元保單共銷售213.39億美元，較前一年成長26％，其中美元傳統型保單保費依舊占最多數，有113.28億美元，但占整體美元保單保費的占率，從2020年的70％降為53％，且新契約保費比2020年衰退4％。

去年美元保單主要成長動能來自美元投資型保單，全年銷售100.11億美元，創歷史新高，且較2020年成長98％，占率亦從2020年的29.9％拉高到46.9％。

但2022年買氣又變化，據保險局統計，今年前4月美元傳統型保單（主要是美元利變壽險）新契約保費共45.21億美元，占前4月整體美元保單的64.6％，新契約保費也較去年同期成長20％，重新扮演美元保單成長動能。

至於美元投資型保單前4月則銷售24.97億美元，占率降為35.6％，新契約保費亦比去年同期衰退26％，拖累整體美元保單前四月衰退2％。

4月國內外股市大幅回檔，美股及台股單月下挫4~13％不等，債券殖利率大反彈，造成舊債價格下跌，新台幣兌美元又從3月底的28.62貶至29.48元，據保險局統計，4月美元投資型保單新契約保費僅3.95億美元，是2020年9月以來，即20個月的新低。

美元傳統型雖有成長，但4月亦出現觀望，單月僅8.18億美元，僅比去年4月成長0.86％，也是2021年7月之後、9個月的單月低點。

前4月澳幣保單衰退6％、人民幣保單衰退44％，美元衰退2％，但合計整體外幣保單新契約保費為新台幣2,101.34億元，較去年同期成長3％，主要是新台幣今年前4月貶值近6.5％，所以外幣保費換算新台幣保費，即呈見成長。