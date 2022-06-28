渣男出軌手段無極限！1名女網友日前因與男友爭吵不斷，原因都圍繞在男友家人，2人於是決定冷靜一段時間，而她先前借用男友「蝦皮商城」帳號沒登出，近日竟發現男友用該帳號傳訊息約小三，男友說「她這幾天都不在，要不帶你出去走走」，小三則回「你不分手還想拖著我多久」。

該女網友在Dcard發文，她與男友這陣子因為男友家庭吵架不斷，「我還沒嫁，就把我當成嫁過去一樣」，例如男友要求她幫忙接送姐姐的小孩，說她不用工作，但她解釋接案工作也算是工作，此外男友不斷幫襯家人也讓她心灰意冷，於是男友提出這段時間當冷靜期，但她怒嗆「你的小頭冷靜了嗎？」

女網友與男友決定彼此冷靜一段時間，而她先前借用男友「蝦皮商城」帳號沒登出，近日竟發現男友用該帳號傳訊息給小三。（翻攝自Dcard）

該女網友半年前借用男友蝦皮帳號忘記登出，沒想到她近日發現男友用「蝦皮訊息」聯絡小三，男友說「她（原PO）這幾天都不在，要不帶你出去走走」對方說「你不分手還想拖著我多久」，男友說「再給我幾天，這幾天我們出去走走」，對方說「她再冷靜，你卻帶我出去玩，我看今天的她，就是未來的我。」

該女網友發文標題寫「你知道我登著你的蝦皮嗎」；其他網友紛紛留言「原來這就是傳說中的蝦皮開賣場偷吃術」、「第一次看到用蝦皮偷情的，真的蝦爆了」、「分手前記得利用他的蝦皮帳號反殺一軍」、「增廣見聞，蝦皮也能偷吃」、「原來當初被劈腿就是忘了查蝦皮」、「所以以後蝦皮未來也會被列入查勤名單囉」。