知名加密幣對沖基金三箭資本（Three Arrows Capital；3AC）驚傳6.7億美元債務違約，被倒債的數位資產經紀商Voyager表示將追討欠款，並強調致力維持平台營運。

Voyager 27日發出通知，表示三箭資本未能如期償款貸款，其中包括價值3.5億美元的USDC穩定幣，以及15,250枚比特幣，按27日的價格計算價值3.23億美元。

Voyager打算將向三箭資本追討欠款，並表示這段期間將努力維持平台運作，並履行客戶訂單和提款。Voyager此番言論試圖抑制恐慌情緒在整體加密幣市場蔓延。

Voyager執行長艾利奇（Stephen Ehrlich）表示：「公司正努力、快速地強化資產負債表，並追求各種選項，以便能繼續滿足客戶的流動性需求。」

三箭資本是聚焦加密幣的大型對沖基金之一，該公司向多家企業借入大筆資金，並投入多種數位資產。三箭資本驚爆融資危約，引發市場憂心整個產業可能遭受波及。

加密幣交易所Luno企業開發與國際事務副總裁艾亞爾（Vijay Ayyar）指出，三箭資本的資產價值與加密幣價格大幅滑落，這些都是利空消息。現在要注意的是，是否有任何大型加密幣業者曝險，這將造成問題擴散。

三箭資本在2012年由Zhu Su和戴維斯（Kyle Davies）共同創辦。Zhu曾在2021年表示每枚比特幣價值250萬美元，但他後來承認看法有誤。

近來這波「加密寒冬」重創加密幣市場，並打擊相關企業。

三箭資本的問題似乎在6月初就已浮現。外媒引述內情人士表示，美國加密幣借貸平台BlockFi與Genesis在清算三箭資本的部位。

接著演算法穩定幣TerraUSD和姊妹幣Luna崩盤，三箭資本也受到波及。該公司對Luna曝險並蒙受損失。