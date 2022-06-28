疫情趨緩，帶動人潮回升，冠德旗下Global Mall今年1～6月業績較去年同期成長近20％，為迎接暑假及衝刺下半年，近期更啟動改裝導入20家娛樂休閒及餐飲新櫃迎暑假旺季。

Global Mall指出，不同於上半年以防疫家電、運動健身商品、療癒香氛最為熱銷，看準下半年解封商機，鎖定「實體消費體驗」包括度假旅遊、娛樂及享美食聚餐，從居家、虛擬網路解放到享受實境體驗，預計6～8月共計導入20家娛樂休閒及餐飲新櫃品牌，有望帶動改裝區域業績成長3～5成。

其中，桃園A19繼全台百貨最大攀岩館之後，7月17日迎來全台百貨首家專業滑雪場「iSKI滑雪俱樂部」；而新北中和則鎖定親子體驗，首度全面改裝原三樓親子樂園、玩具區近千坪空間，新增親子烘焙、創意手作區等，品牌數從5家增加為12家，南港車站、桃園A8及屏東環球購物中心則鎖定餐飲改裝，包括「勝博殿」屏東首店登場。